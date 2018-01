Armando Polo: "Quería quedarme en el fútbol salvadoreño"

Desde Perú, en charla con EL GRÁFICO, el delantero panameño, Armando Polo. mandó buenas vibras a Sonsonate para el Clausura 2018. El canalero y el paraguayo Gustavo Guerreño terminaron en primer lugar de goleó, con 15 cada uno, en el certamen anterior.

Llegó a préstamo por seis meses al balompié de El Salvador. En su procura por retenerlo, la dirigencia de Sonsonate falló y el delantero tuvo que volver a Tauro, de la primera categoría panameña. Luego de eso, salió una mejor oferta y ahora se fue al balompié peruano para jugar en Unión Comercio.

¿Qué le aportó a su currículo este paso por Sonsonate?

Bueno, la verdad es que me deja una sensación buena del fútbol salvadoreño. De Sonsonate me llevo lindas amistades de grandes compañeros con los que pasamos momentos difíciles. Por lo menos, a mí, en lo personal, se me dio el poder marcar goles. Espero que los muchachos puedan levantar el equipo en este torneo y puedan colocarlo lo más alto que se pueda.

¿Qué sensación le provocan los 15 tantos que convirtió en el balompié de El Salvador?

Los 15 goles goles que marque fueron, primero que nada, gracias a Dios, compañeros y cuerpo técnico que me brindó la confianza. Me deja un sabor bueno, de haber logrado eso en tan poco tiempo. Me hace saber que en El Salvador se juega bien eal fútbol. Dejo un legado para en un futuro cercano volver a El Salvador.

¿Le ayudó a cotizarse más haber marcado 15 goles en El Salvador?

Sí. Lo que hice en el torneo pasado en el fútbol salvadoreño sí me ha ayudado. No tengo que mentir. Me ha hecho mejor persona y mejor jugador. Pienso que en lo personal me ayudó el paso por el fútbol salvadoreño.

¿Con quién se entendía mejor en Sonsonate?

Con Danny Torres, Ibsen Castro y Ze Paulo. Me entendía bien con ellos en la cancha.

¿Cómo recibió la noticia de que no iba a seguir en las filas de Sonsonate?

Yo quería quedarme en el fútbol salvadoreño. Agradezco a la afición y a la junta directiva, que hizo todo lo posible porque yo me quedara. No se me dio, debido a que Tauro me pidió que volviera para CONCACAF, pero no me quedé en Panamá ni en El Salvador. Salió una oferta en Perú y ahora mismo estoy acá, para jugar en Unión Comercio.

¿Quedó abierta la posibilidad para volver a El Salvador?

Sí. Me gustaría, no te voy a mentir. Quisiera volver a El Salvador para alzar la copa de campeón.

¿Cree que se le hará más fácil un llamado a la selección canalera desde la liga inca?

La posibilidad siempre ha estado. Tengo que mantenerme bien. Tengo que seguir igual o mejor acá en Perú. Podemos entrar entre los elegidos. Las posibilidades están

Usted es un jugador diferente al resto del patrón dl futbolista canalero en cuanto a estatura. ¿Cómo contrarresta eso?

Mi juego se basa mucho en la rapidez, en buscar la mejor posición. Cuando estoy en el área no pienso, trato de definir rápido. Eso me ha ayudado mucho. He pasado mucho con gente de experiencia en otras ligas y eso me ha ayudado para madurar. Lo que Dios no me dio en tamaño, lo tengo en habilidad y frialdad. Creo que eso me ha dado para llegar hasta donde he llegado hasta ahora.