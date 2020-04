Armando Polo: "Quiero jugar en un grande de El Salvador"

El delantero panameño Armando Polo dijo a El Gráfico desde Panamá que anhela volver a jugar en El Salvador para el Apertura 2020. Por ahora no ha recibido ninguna oferta de parte de ningún equipo cuscatleco, pero el canalero enfatizó en su deseo de militar en un equipo de tradición acá en el país.

Polo jugó en el balompié cuscatleco con el Sonsonate en 2017 y 2019 y ganó el premio al Hombre Gol de EL GRÁFICO en el Apertura 2017 con 15 anotaciones.

En la primera ocasión se quedó con el liderato de goleo y tras ese logro abrió puertas en Perú, pero tuvo un paso discreto y debió volver a Panamá. A mediados de 2018 se dijo que podría venir a FAS, pero esa llegada se frustró tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia asociada.

Para el Clausura 2019, el canalero pudo venir de nuevo a Sonsonate. Colaboró con goles para que ese plantel sellara su permanencia en la primera división. Luego de eso, dio el salto para Santa Tecla en el Apertura 2019. Jugó Liga CONCACAF en las series ante Real Estelí nicaraguense y San Carlos costarricense. En esos cuatro compromisos internacionales solo pudo marcar un gol ante Estelí.

"Para el Clausura 2020 tenía la decisión de seguir con Tecla, pero tomé la decisión de no seguir, porque tenía opciones de ir al fútbol de Suramérica. Luego me llega una oferta de ir al fútbol árabe y la rechazo. Se me acabó el tiempo y me quedo en uno de los equipos grandes de Panamá, Plaza Amador, para jugar cuatro partidos y anotar dos goles en el clásico panameño contra Chorrillo. Acá quieren que siga, pero tomé la decisión de volver al fútbol del extranjero, en específico al de El Salvador. Quiero jugar en un grande de El Salvador", dijo Polo en charla con EL GRÁFICO.