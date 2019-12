Armando Polo: "Siempre le he anotado goles a FAS"

El panameño Armando Enrique Polo, actual goleador de Santa Tecla en la liga Apertura 2019 logró clasificarse por primera vez a una fase semifinal desde que arribó al fútbol salvadoreño en el Apertura 2017 para defender los colores de Sonsonate.

Polo suma hasta el momento 58 partidos de liga en el fútbol salvadoreño, 21 de ellos con la camiseta verde y azul de Santa Tecla y ha anotado 44 goles en el fútbol nacional, 16 de ellos con la franela tecleña pero nunca había logrado clasificarse a una fase de semifinales en El Salvador desde su arribo en el 2017 a las filas de Sonsonate.

"Es cierto, jugaré una serie semifinal por primera vez en El Salvador, por eso primero quiero darle gracias a Dios, gracias a los compañeros, a la junta directiva, a los técnicos, hemos sufrido durante el camino, a veces así hay que sufrir para llegar a grandes cosas y le doy gracias a Dios por este pasito que damos tan importante para llegar a la semifinal", afirmó el atacante de origen panameño.

El atacante de los tecleños admite que el juego ante Municipal Limeño del pasado domingo en Santa Rosa de Lima fue más difícil de lo que el plantel pensó ya que jugó como lobo solitario en el ataque periquito y casi siempre debió pelear solo los balones "por las condiciones del campo de juego que estaba malo, por el rival, el clima mismo que hubo en el estadio".

"Fue un partido aguerrido, ellos trataron de imponer su juego, a puros pelotazos y nos preparamos durante la semana así, de esa forma; obviamente mi labor en la cancha fue un poco difícil porque soportamos un gol de penal como a los tres minutos y eso se nos complicaba, pero hay que aplaudirle a los compañeros que atrás estuvieron bien paraditos, con pocos errores y logramos sacar el resultado que nosotros esperábamos para clasificarnos a semifinales", afirmó.

FAS, SU MEJOR CLIENTE

Armando Polo ha anotado 44 goles en la liga salvadoreña y en su top cinco aparece el FAS junto al desaparecido Audaz como los equipos que les ha anotado más goles, ambos con siete, seguido de Municipal Limeño con seis y el AD Chalatenango junto con Isidro Metapán con cuatro goles. Además admitió que en los cinco partidos en que ha enfrentado a los tigrillos en la liga le ha anotado goles, ya sea con la camiseta verdolaga de Sonsonate o ahora con la franela verdiazul de Santa Tecla.

Con los cocoteros el atacante canalero enfrentó a FAS una sola vez el 28 de octubre de 2017 en la derrota sufrida en el Ana Mercedes Campos por 1-2 ante los tigrillos con gol suyo.

Tras su retorno al país para enrolarse de nuevo con Sonsonate en el Clausura 2019 Armando Polo le anotó tres goles a los santanecos en sus dos juegos de la fase regular, incluyendo un doblete de nuevo en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate un 9 de febrero por la jornada cinco en el triunfo sonsonateco por 4-3 sobre los occidentales.

En la segunda vuelta del Clausura 2019 el Sonsonate empató a un gol con FAS jugando en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán con gol suyo.

En el presente torneo la paternidad goleadora de Armando Polo sobre FAS se mantuvo luego que el panameño les anotara doblete en Las Delicias el 18 de septiembre pasado en el triunfo periquito por 3-1 y lo rubricó el pasado 27 de noviembre cuando anotó el único gol tecleño ante los asociados en la derrota sufrida en Santa Ana por 2-1 por la jornada 21.

"Siempre, gracias a Dios desde que llegué al país he logrado anotarle a FAS, espero que no me lo tomen mal los aficionados de FAS pero es así, desde la primera vez que llegué a Sonsonate, el semestre pasado igual y ahora igual con Santa Tecla", destacó. "Esperemos seguir así, seguir enrachado y poder aportar al equipo y poder soñar con una final en El Salvador por primera vez pero para ello debemos ir paso a paso."

El goleador de los periquitos reconoce que ante los tigrillos deben asegurar su serie ganando en casa y tratar de emular lo que hicieron en la serie ante los santarroseños.

"Sabemos que el partido de este jueves por la noche será distinto ante FAS a lo que se miró ante Limeño pero tenemos la obligación de sacar el resultado positivo en casa y después ir al Quiteño a intentar hacer el trabajo que el profesor nos pida pero sabemos que dependemos de lo que hagamos en el primer partido antes de pensar en lo que sucederá en el segundo juego", acotó.