Armando Polo, desde Panamá: "La situación es complicada"

Panamá, al igual que el resto de países en el mundo, pasa por una crisis complicada a causa del virus COVID-19 que suma ya cinco muertes y, al cierre de esta nota, 345 casos confirmados de los cuáles 289 se encuentran aislados, según datos oficiales del Ministerio de Salud del gobierno panameño.

El canalero Armando Polo, recordado recientemente por su paso en el Sonsonate y el Santa Tecla, habló desde su país sobre la complicada situación por la que vive él y el resto de sus compatriotas en medio de una crisis.



Polo milita actualmente en el Plaza Amador de la Primera División de Panamá. Si bien acaba contrato en mayo próximo, hasta la finalización del torneo sumaba dos goles en cuatro partidos.



"En este momento es una situación complicada. No podemos salir y estamos en casa, en cuarentena al igual que ustedes en El Salvador. Tratamos de acatar las medidas impuestas por el gobierno porque como ciudadanos entendemos que esto es algo que afecta a todos alrededor del mundo en este momento", dijo el ex delantero tecleño.



Reconoce que a pesar de las dificultades que se viven en un país en el que los casos por coronavirus van en aumento, tratan de aprovechar el tiempo en casa. "Como futbolistas muchas veces uno extraña a la familia. Hoy es una buena ocasión por estar con ellos y aprovechar ese tiempo que a veces uno desea y ahora debe valorar".



SOLIDARIO



En un intento por frenar los contagios del coronavirus, el gobierno panameño suspendió desde la semana pasada todos los eventos deportivos y culturales masivos, y en los últimos días se ha ordenado el cierre temporal de locales de ocio, se prohibió la entrada al país de extranjeros y se suspendieron los vuelos procedentes de Europa y Asia.



Luego de la suspensión definitiva del fútbol, Armando Polo al igual que otros jugadores lamentó la decisión pero la entiende. "Obviamente no es algo que nos guste a los que nos dedicamos a esto pero era la mejor decisión por la salud y la protección de nosotros y de nuestras familiar", dijo el artillero.



Comentó además que "el acuerdo al que llegamos es que se nos cancelará el 50 por ciento de nuestro contrato. En mi caso termina en mayo y esperemos a ver qué decisiones se toman cuando primero Dios todo esto termine".



En ese sentido lamentó también la situación de sus ex compañeros y la primera división de El Salvador. "Es complicado porque los jugadores también tenemos familias y necesitamos el sostén. Esta crisis afecta a todos y sé que a mis compañeros de profesión allá también se han visto afectados".



Polo alcanzó la cifra de 44 goles en 60 partidos. De los 23 partidos que jugó con los tecleños anotó 16 tantos y en 37 encuentros con el Sonsonate logró 28 dianas. Recordando su paso por el país, mandó un mensaje emotivo a los salvadoreños.



"Hay que acatar las normas de las autoridades. Toda la gente en El Salvador siempre me mostró su cariño y no solo hablo de aficionados de los equipos en los que estuve, sino de las personas en general. Cuiden a sus familias, oren o recen a Dios para que todo esto se solucione cuanto antes", concluyó Armando Polo.