Armando Polo revela que hay clubes interesados en que vuelva a El Salvador

El delantero Armando Polo fue la sensación extranjera del torneo Apertura 2017, en el que anotó 15 goles para ayudar a la causa del Sonsonate por el no descenso. Este miércoles, a cuatro meses de su partida, reveló que quiere volver al país.

Polo manifestó en entrevista telefónica con EL GRÁFICO que "con lo que hice (goles en Sonsonate) dejé la puerta abierta y es bueno regresar a donde uno lo hace bien y si vuelvo, quiero buscar hacerlo mejor que antes y tratar de levantar el título y ser campeón".

En esa línea, el delantero nacido en Ciudad de Panamá afirmó que ya hay equipos en suelo cuscatleco que le han expresado interés, aunque nada en concreto.

"Me han hablado algunos equipos, pero no quiero dar nombres ni cuántos son, por ahora", dijo Polo.

El ariete canalero es parte del Unión Comercio de la primera división peruana, pero fue enfático en que su deseo es salir del club inca ya que "no me sentía adaptado a la ciudad, el club me ha dado chance de buscar otro equipo".

SU ESTATUS EN EL MERCADO

Su pase aún es propiedad del Tauro panameño, pero el Comercio peruano pagó para hacerse de sus servicios por un año, aunque con el deseo expreso de Polo de salir del club, éste le ha dado potestad de elegir su próximo destino.

Su idea es volver a El Salvador, aunque dejó claro que solo podrá hacerlo por seis meses, ya que "tengo contrato con Tauro hasta 2019 pero tengo esa opción, esa potestad, de negociar para estos seis meses, hasta diciembre. La negociación puede hacerse conmigo y no con mi club".

"Por el momento el que decide soy yo", aclaró.

Armando Polo tiene en su registro los 15 goles anotados con Sonsonate en el torneo Apertura 2017, al que llegó avanzado el campeonato y aun así le permitió ser el máximo goleador junto al paraguayo Gustavo Guerreño, del Alianza.

Antes jugó en el Tauro y Árabe Unido de Panamá, el Monagas de Venezuela, el Pérez Zeledón tico, entre otros.