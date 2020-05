Arnulfo Beitar no seguirá en Sonsonate

El zaguero colombiano, Arnulfo Beitar Córdoba, confirmó su salida del Sonsonate de cara a la próxima temporada. Se despidió de la entidad cocotera y se suma a otras ausencias del equipo.

Beitar llegó el pasado Apertura 2019 al Sonsonate y disputó una temporada. Ahora espera arreglar con otro equipo aunque su prioridad es reencontrarse con su familia pues debido a la pandemia del COVID-19 se ha quedado en el país. Su familia está en Colombia y espera verlos pronto.

"Fueron dos torneos de mucha dedicación y superación personal, en donde me identifiqué con los colores Verde y Blanco del Sonsonate. Me despido pero me quedo con todo el cariño de ustedes y con la presencia de los hinchas en el estadio; con sus aplausos en los tiempos de victoria y el acompañamiento en los tiempos difíciles", escribió el zaguero.

"Gracias por los buenos momentos, por valorar el esfuerzo y por todo el apoyo que me brindaron; pero así es la vida y las despedidas también hacen parte de la historia del fútbol . Agradezco a mis compañeros, de los cuales también me llevo muy buenos recuerdos y al profe (Rubén da Silva) y su cuerpo técnico por la confianza que me dieron, en todo este tiempo", agregó.

El Sonsonate finiquitó a todo el plantel el pasado fin de semana para presentar la documentación ante la FESFUT, aunque no han presentado altas y bajas. Aparte de Beitar, otros jugadores que no seguirán son el portero William Torres que se fue al Municipal Limeño y el delantero colombiano Daley Mena, quien se marchó al Once Deportivo.