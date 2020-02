Arquero Roberto Hernández se alista para Las Vegas

Las Vegas Shoot es uno de los eventos del tiro con arco más importantes indoor y al que se dan cita los mejores arqueros del mundo y el salvadoreño Roberto Hernández estará presente en la competencia, finalizando así una nueva etapa en su carrera tirando en eventos bajo techo.

Roberto está desde la semana pasada en Salt Lake City, Estados Unidos, entrenando y afinando detalles para el evento que se le viene, al que dijo asisten cerca de 4 mil arqueros, siendo uno de las pruebas más competitivas y duras de la disciplina.

Durante estos días, ha entrenado y ha competido en torneos locales obteniendo buenos resultados. El medallista panamericano en Lima 2019 se siente motivado a lograr un buen resultado y colarse a la llave donde solo avanzan los mejores.

“Venir acá es sinónimo de subir mi nivel, el cual acá es bien competitivo”, dijo Roberto.

Durante su estancia en Salt Lake City, el salvadoreño también ha tenido la oportunidad de mejorar su experiencia con su nuevo arco directamente con el director del staff profesional de la marca de flechas que utiliza.

“Sentía unas cosas que no se acomodan bien con el arco, hablé con el ingeniero, las corregimos y ahora todo bien”, explicó, máxime ahora con el evento de Las Vegas, donde no hay cabida para ningún error.

La meta de Roberto en Las Vegas Shoot es tener un buen puntaje para aspirar a la llave de 16, que es la final de las seis Copas del Mundo de tiro con arco bajo techo. “Yo solo fui a tres fechas, otros fueron a las seis, y este evento da muchos puntos, así que depende de cómo me vaya”, aseguró.

El arquero salvadoreño @BobHrdz se encuentra en pleno entrenamiento en Salt Lake City, Estados Unidos, previo a su participación en la final de la Copa del Mundo Las Vegas Shoot & Indoor, a realizarse del 16 al 19 de febrero. #ConstruyendoElCamino pic.twitter.com/90L1ofdXxY — INDES El Salvador (@indeselsalvador) February 3, 2020

Un torneo local en el que participó, Hernández se enfrentó a un viejo conocido del circuito, a Reo Wilde, quien ha sido tres veces campeón en Las Vegas. “En los entrenos me he sentido bien, al igual que en los torneos locales, uno de ellos lo gané, eso me ayuda mucho. Me siento motivado”, comentó.

Buen día de entreno previo a The Vegas shoot, siempre tirar torneos locales en el área de Salt Lake City es un reto grande por la calidad de arqueros qué hay! Aprendiendo cada día más para representar siempre de la mejor manera a mi país ���� #ElSalvador pic.twitter.com/zRjS2GXz6H — Roberto Hernández (@BobHrdz) February 2, 2020

El medallista de oro en Lima 2019 dio sus evaluaciones sobre su corta temporada bajo techo: “Creo que ha sido de mucho provecho, me siento bien como arquero, por los resultados. Se han hecho cosas históricas y me siento superfeliz de participar en estos eventos”.