Arrestan a exjugador de azul playera en red de tráfico de drogas

José Cipriano Rivera Meléndez, exseleccionado nacional de fútbol playa ente 2009 y 2012, fue arrestado hoy como miembro de una estructura que colaboraba en el tráfico de drogas con el Cartel de Sinaloa, según ha revelado hoy la Fiscalía General de la República (FGR).El Fiscal General Douglas Meléndez explicó que Rivera fue arrestado junto a otras 26 personas, entre las cuales figura también la expresentadora de televisión y locutora Pamela Posada."Dentro de estas capturas hay también un exjugador de la selección nacional de fútbol playa. Si no me equivoco es José Cipriano Rivera. Fue capturado en la zona de La Pirraya", expuso Meléndez."El grupo es una estructura liderada por alguien en El Salvador y compuesta por personas que son lancheros, pero es una estructura que le da soporte al Cartel de Sinaloa, con apoyo de guatemaltecos. Le han estado dando soporte con lanchas que portan droga", explicó el fiscal.Según Meléndez, el ex jugador de la selección nacional colaboraba con la estructura en la zona del Pacífico, en islas como La Pirraya, en la Zona Oriental del país."Ellos proveían lanchas, seguridad, combustibles, alimentos y trasbordo a otras lanchas", explicó.