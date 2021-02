Arturo Albarrán: "Gullit le ayudará a FAS y a El Salvador"

El ex mediocampista mexicano -nacionalizado salvadoreño- Arturo Albarrán, opinó sobre la fuerte presencia de jugadores aztecas en el torneo Clausura 2021.

Tras jugar en equipos como Alianza, Águila y Universidad de El Salvador, el volante disfruta de su retiro en la ciudad de México, donde se dedica a la administración de mobiliarios.

Sin embargo, esta semana estará de visita en El Salvador y al ser consultado por esta redacción, analizó la coyuntura del balompié criollo, donde este Clausura 2021 habrá por lo menos siete jugadores aztecas.



"Se veía venir porque México eliminó la liga de ascenso, que ahora se hizo liga de expansión y los equipos se redujeron a 12, entonces hubo muchos jugadores que dejaron de trabajar, me imagino que eso hizo que el jugador emigrara porque realmente los que están en liga de ascenso o en primera están cómodo allá. Ese es el punto en que el mexicano haya querido emigrar, no sólo a El Salvador, si no a Centroamérica", dijo Albarrán.

El ex mediocampista de Alianza también opinó sobre la llegada de Carlos "Gullit" Peña al fútbol salvadoreño. Albarrán aseguró que la llegada de un futbolista de la talla de Peña no solo beneficiará a FAS, sino a la liga y al mismo fútbol salvadoreño.



"La llegada de 'Gullit' debe tomarse para bien, es un jugador de talla mundial, fue mundialista y creo que le viene bien a El Salvador que este tipo de jugadores aparezcan en su liga. Creo que a Gullit le irá bien, es un gran jugador, le ayudará al FAS y al fútbol salvadoreño. Yo creo que el tema de imagen será bueno para FAS y para el país", analizó.

Arturo Albarrán llegó a Alianza en el Apertura 2005. También jugó en Águila y Universidad de El Salvador. Foto El Gráfico

Albarrán consideró que El Salvador cuenta con una liga muy atractiva, sin embargo, asegura que temas extracancha opacan el verdadero alcance del nivel del balompié criollo.

"Obviamente la liga de El Salvador tiene buen nivel, hay otros temas extracancha que no se han manejado bien, que baja un poco la imagen de fútbol en El Salvador, pero creo hay una buena liga, buenos jugadores, por ejemplo Alianza ha hecho buenas presentaciones a nivel internacional. Fue a Monterrey y a Tigres y la imagen del fútbol salvadoreño se rescató un poco", aseguró.



Al respecto de su paso por el fútbol salvadoreño, el exjugador de los Pumas de la UNAM recordó pasajes cuando estuvo con Alianza y Águila, equipos criollos que marcaron su carrera deportiva.

"Tengo un recuerdo 10 de Alianza, más ahora que quedó campeón, fue una etapa importante en El Salvador porque me dio trabajo cinco años y le tengo un gran cariño y una gran aceptación con la gente de Alianza. Jugué cuatro torneos en Águila que también fue finalista y tengo buenos recuerdos en ese club, me trataron bien, es bonito recordar y que se haya dado una final entre ellos", recordó.

Asimismo recalcó la diferencia del Alianza de la actualidad al Alianza de sus tiempos.

"Creo que Alianza creció mucho, en la época que yo estuve había problemas de dueños, ahora Alianza se ha acercado un poco más a un club, me da alegría saber que un club donde estuviste y no sea de tu país sea bien visto. En México hay muy buenos comentarios de Alianza, lástima por los resultados pero es algo de admirar para el club y de la gente que está trabajando ahí", concluyó Albarrán.