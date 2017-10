Arturo Álvarez, el nuevo titular indiscutible del Chicago Fire

Arturo Álvarez será titular con el Chicago Fire que esta noche enfrenta al New York City FC en la jornada en la conferencia Este de la MLS.

El Chicago Fire regresa al Toyota Park después de asegurar un puesto en los playoffs luego de una victoria por 4-1 en ante el Terremotos de San José el miércoles anterior.

La titularidad es un voto de confianza para Arturo Álvarez que regresará a la selección nacional salvadoreña tras ser convocado por el técnico colombiano Eduardo Lara para el partido amistoso contra Canadá, el próximo 8 de octubre en Houston.

A falta de tres juegos en la fase regular, el Fire está en cuarto lugar con 51 puntos y recibe en casa al sublíder de la conferencia que tiene 55, por lo que es una buena oportunidad para acortar distancia.