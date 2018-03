Arturo Álvarez rechaza los llamados para volver a selección

Esto es lo que tengo que decir... pic.twitter.com/US2CtOpVIG — Arturo Alvarez (@artieart10) 9 de marzo de 2016

En visto. Así ha dejado Arturo Álvarez al técnico de la selección salvadoreña, el colombiano Eduardo Lara, quien ha intentado de varios formas ponerse en contacto con el zurdo para saber si desea volver a la azul.Lara habló con LA PRENSA GRÁFICA luego de la victoria del domingo sobre el Olimpia hondureño y confesó por primera vez el trato que ha recibido de parte del jugador del Chicago Fire."Yo les voy a decir la verdad. He buscado a Arturo Álvarez de varias formas. Acá lo tengo en mi celular, le he enviado mensajes a su teléfono. Le he hecho llamadas y Arturo no contestó nunca", reveló el timonel.Arturo rechaza el llamado de la selección desde hace un año, cuando él mismo publicó en sus redes sociales que no volvería a vestir la elástica nacional mientras siguiera Ramón "Primtivio" Maradiaga como entrenador y mientras varios directivos de la FESFUT se mantuvieran en sus cargos.Entonces, ¿por qué Lara lo sigue buscando? Según el entrenador, lo que él quiere es conocer lo que Arturo Álvarez piensa."A mí se me hubiera gustado conocer los motivos por los cuales no quiere estar en la selección", añadió.