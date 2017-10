Arturo Álvarez revela cómo vivió su etapa fuera de la selección salvadoreña

En junio el volante del Chicago Fire de la MLS, Arturo Álvarez, llamó al seleccionador mayor de El Salvador, Eduardo Lara, para que lo intentara incluir en la nómina de Copa Oro. Pero fue demasiado tarde y su posibilidad de jugar nuevamente un torneo importante con la azul y blanco se esfumó.

Sin embargo, al mediocampista le ha llegado una nueva oportunidad y fue incluido en la nómina de Lara para el juego de este domingo ante Canadá, en Houston. Un amistoso en el estadio BBVA Compass, donde nuevamente podría deleitar a los salvadoreños con su zurda.

Álvarez vuleve a la selección luego de dos años de ausencia. Cuando se retiró dijo que no iba a volver a la selección mientras estuviera el timonel hondureño Ramón Maradiaga, quien quedó fuera de la azul en septiembre de 2016.

Hoy eso es parte del pasado y el volante nacido en Estados Unidos, de padres salvadoreños, estuvo esta mañana en su primer entreno con el grupo y se le vio confiado y emocionado.

"Varias cosas han cambiado, pero creo que lo importante ha sido que he recibido buenas noticias del cuerpo técnico. Todos los jugadores con los que he hablado tienen muy buenas cosas que decir del profesor Lara. Ha sido difícil ver jugar a la selección por televisión en estos dos años. Siempre me daban ganas de poder estar ahí, de poder aportar en algo", apuntó.

Álvarez llega motivado al plantel nacional por los minutos que ha tenido en las filas del Chicago Fire, de cara al juego contra Canadá.

"Canadá ha mejorado mucho. Tiene jugadores en la MLS a los que conozco bien. Va a ser un partido difícil", analizó.