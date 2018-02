Arturo Álvarez y Darwin Cerén listos para su debut oficial con el Houston Dynamo de la MLS

Los jugadores Arturo Álvarez y Darwin Cerén, del Houston Dynamo, cerraron la pretemporada y retornaron junto al equipo a la ciudad espacial para enfocar su trabajo en el debut de la nueva temporada de la Major League Soccer (MLS), la primera división del fútbol estadounidense.

El debut oficial del Houston Dynamo será contra el Atlanta United, el próximo 3 de marzo.

En su despedida de Tucson, el Houston disputó un juego contra el New England Revolution que terminó con empate de 1-1, pero el equipo de la ciudad espacial perdió por 3-4 por la vía de penaltis.

Esto comentó en Twitter Arturo Álvarez:

Darwin Cerén entró cambio al minuto 76 y fue uno de los lanzadores que hizo efectivo el penalti, mientras que Arturo Álvarez tuvo la oportunidad de anotar este gol en el minuto 92 y evitar la ruleta rusa.

90+2' Alvarez off the top of the crossbar! Still 1-1 in stoppage time. WATCH: https://t.co/yWCHaFDZXc pic.twitter.com/itm8BtuXik

En el caso de Álvarez también fue uno de los elegibles para patear un penalti, pero su disparo fue adivinado por el portero.

El mediocampista cuscatleco también marcó un golazo ante el Portland Timbers, en otro de los partidos de preparación la semana pasada.

HT: Dynamo 1-1 Portland



Alvarez with a silky goal early on, Nelson with a couple saves on Valeri. New XI for the second half coming up. pic.twitter.com/Xff2k0vJS9