Asamblea Legislativa aprueba nacionalización de Brayan Gil

La Asamblea Legislativa aprobó la nacionalización salvadoreña del jugador de CD FAS Brayan Gil en la sesión plenaria número 78 que se realizó el jueves 5 de diciembre del 2019.

La nacionalización de los futbolistas colombianos se realizó por la vía de la naturalización luego de una iniciativa del diputado Josué Godoy y el dicatmen favorable lo emitió la comisión de Cultura y Educación.

Con un total de 50 votos, los diputados de AL ratificaron la nacionalización de Brayan Gil en el dictamen número 63, en el sentido que se concediera al futbolista de nacionalidad colombiana, la calidad de salvadoreño por naturalización.

El trámite del joven futbolista colombiano se abrió desde pasado 28 de octubre cuando el diputado Josué Godoy, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), presentó la pieza de correspondencia para solicitar de manera formal la nacionalización.

El futbolista de origen colombiano está dando mucho de qué hablar por su desempeño dentro de los campos del fútbol nacional y la nacionalización del goleador del equipo santaneco era una exigencia de los aficionados en redes sociales ante la falta de gol en la selección nacional y el surgimiento de pocos delanteros con poder definición.

Con tan solo 18 años, Brayan Gil Hurtado es la figura emergente del FAS y en su primera experiencia en la primera división salvadoreña fue sublíder de goleo en el Apertura 2019 con 16 dianas. En este Apertura 2019 solo fue superado por el panameño Nicolás Armando Muñoz Jarviz, quien culminó el certamen con 18 tantos.

LA OPINIÓN DE CARLOS DE LOS COBOS

"Ya lo he dicho que me parece un chico interesante y tiene pasta de goleador, pero hay que ver que piensa FIFA y dentro del reglamento puede desde luego que me gustaría tenerlo. Veo en Bryan un elemento con mucho futuro y cualidades especiales y lo más importante es que tiene gol. Ojalá que se puede dar", expresó Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor de El Salvador.