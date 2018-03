Ascencio y Chalatenango no logran ponerse de acuerdo

Lee también

La dirigencia del Chalatenango aún no alcanza un acuerdo con el jugador Luis Ascencio para finiquitar su relación con este.De acuerdo con el jugador, él está solicitando el pago de cinco meses de indemnización más 26 días de deuda de noviembre, pero la directiva norteña solo le ofrece un mes de indemnización más 26 días.“La FESFUT les notificó que tenían que llegar a un acuerdo conmigo, si no, no se les iba a programar desde este sábado que jueguen contra Firpo. No llegamos a un acuerdo. Me ofrecieron lo mismo de la vez pasada. Tenemos hasta el viernes para llegar a un acuerdo”, apuntó el jugador.Sin embargo, el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, negó que exista una notificación para el Chalatenango en cuanto a que si no alcanza acuerdo con el jugador, no se programará el juego ante Firpo.“Es totalmente falso. Como FESFUT no hemos notificado nada a nadie, ni a uno ni a otro. Acá solo vino una petición del jugador para inscribirse en el Comalapa de Segunda División”, apuntó.