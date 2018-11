Asdrúbal Kasselly Flores, el bombero del Firpo

Asdrúbal Kasselly Flores es un entrenador joven. Tiene 28 años. Es usuluteco pero nunca pudo jugar en Luis Ángel Firpo. Llegó al equipo en diciembre de 2013 apoyando la reserva, un torneo antes del descenso a segunda y cuando solo tenía el título de AEFES clase C. Regresó dos años después, en 2015, y continuó con su preparación hasta graduarse clase A en julio de este año.

El 3 de octubre el presidente Modesto Torres le puso una papa caliente en sus manos: con Firpo último y sumando siete puntos tras 12 fechas le propuso dar el salto de las divisiones menores a dirigir al equipo mayor. Y él aceptó. De eso y más habla en esta entrevista con EL GRÁFICO.

¿Cómo llegó al Luis Ángel Firpo?

Fue en diciembre 2013, como asistente del entrenador Miguel Aguilar Ovando junto con el profesor Gonzalo Muñoz, un torneo antes de que el equipo descendiera a la segunda división. Tenía el título de entrenador clase C para comenzar a trabajar en el equipo de reserva. En 2014, cuando desciende el Firpo, se interrumpe el trabajo y me quedé con un proyecto de escuela de fútbol de Luis Ángel Firpo. En 2015, cuando Firpo logra acuerdo de cesión de categoría del Juventud Independiente, en su primer torneo seguía al frente de la Escuela de Fútbol y seguí estudiando para obtener el título Clase B. Me llamó el expresidente Raúl Galo para ser parte de la categoría sub 17 y me he mantenido, incluso colaborando entre 2017 y 2018 junto al profesor Víctor Fuentes con la categoría de reserva.

Fue entre mayo y julio de 2018 que pude completar el curso de entrenador Clase A y me hicieron la propuesta de trabajar con el equipo mayor, pero dije que estaba dispuesto a ayudar sin descuidar el trabajo de la juvenil.

Cuando Modesto Torres le ofrece el cargo de entrenador principal en el equipo mayor, tras el despido de Jorge Calles, ¿le dijeron que estaría solo dos partidos?

Ese fue el acuerdo inicial, mientras buscaban a otro entrenador. Cuando el presidente Modesto Torres me tomó en cuenta para dirigir al equipo mayor le dije que siempre quería estar con los jóvenes de la Sub 17 de Firpo. Me hizo la propuesta y acepté el reto, pensando que sería auxiliar porque se manejaba la idea de traer a alguien más. Ya voy para los cinco partidos y creo que terminaré este torneo de la mejor manera. Siempre he estado dispuesto a ayudar y he agradecido la confianza. Después que termine este torneo hablaremos sobre cómo reestructurar la parte deportiva, porque solo estoy trabajando con un preparador de porteros.

Al aceptar ese doble rol, técnico Sub 17 e interino de equipo mayor, ¿le mejoraron económicamente su salario en Firpo?

Sí, he tenido una mejoría. He acomodado mis horarios para atender a los dos equipos. Con la mayor entrenamos por las mañanas y con la Sub 17 de 1:00 a 2:30 de la tarde, siempre en el estadio Sergio Torres. Estoy agradecido con el presidente Torres porque no a cualquiera se le da la confianza por ser un entrenador nuevo en el medio. Es de aceptar los retos y oportunidades, la experiencia se tiene que ganar. Estoy en esa lucha de tratar de mejorar nuestro fútbol desde las bases.

¿Cómo lo recibió el grupo de jugadores? ¿Encontró un camerino con problemas por los resultados y deudas?

Cuando llegué sí había mucho malestar, por la misma situación económica que es el pan de cada día en los deportistas. Les dije que intentáramos, no dejar estos problemas afuera, pero sí centrarnos en lo deportivo, porque está en la parte dirigencial resolverlo. Pedí al grupo que me ayudara porque llegué a colaborar y lo tomaron a bien. Mi llegada fue grata porque no sentí un ambiente negativo desde el primer día. Los resultados quizá no se han dado por el cambio.

¿Algún jugador le expresó si tenía malestar con el entrenador Jorge Calles?

Ese tema no lo he tocado y no quisiera hacerlo porque el tiempo que conocí al profesor Calles me pareció una buena persona. Nadie se acercó a mí. Pero sí hablé en mi presentación que dejáramos atrás cualquier diferencia que pudiera afectar el trabajo.

Cuando un equipo entra en crisis económica puede darse el caso de Pasaquina, que los entrenos son irregulares, hay inasistencia de jugadores porque no tienen para pasaje, gasolina o comida... ¿Firpo ha sufrido algo parecido?

Gracias a Dios no he tenido ningún problema de ese tipo, cuando he convocado a entrenos los he tenido a todos. Por la situación deportiva en la que está el club es un motivo para estar unidos y salir adelante. Pienso que lo administrativo se soluciona de alguna manera, pero deportivamente estamos mal y no podemos tapar el sol con un dedo.

¿Siguen con deudas?

Como todos los equipos, quizá sólo Alianza y Santa Tecla o Metapán pueden estar solventes, pero los demás esperamos estar al día. Hablo con los jugadores que eso no nos afecte en lo más mínimo, deudas siempre hay pero debemos enfocarnos en lo deportivo.

Asdrúbal Kasselly Flores formó parte de una selección nacional de fútbol sala en 2012.

¿Cómo reaccionaría si en Firpo alguien le llega a faltar el respeto o contradice sus indicaciones?

Desde el primer día pedí que no cayéramos en prejuicios. En el fútbol no hay jóvenes ni viejos y que mi carácter yo lo tengo y que ojalá nunca lo llegásemos a tocar. Pero hasta la fecha no me ha pasado que haya indisciplina ni tampoco lo espero. Trato de dialogar, de que ellos entiendan es la mejora del club lo que buscamos. Lo hablado es lo entendido, esperamos que los resultados se nos vayan dando. Me gusta que el trabajo hable por mí.

¿Le han pedido que sume alguna cantidad de puntos?

No se me ha pedido una cantidad específica, pero sí sumar lo más que se pueda. Si pudiera sumar todos los puntos que faltan, qué bueno, pero los puntos que se logren hay que tomarlos a bien y el otro torneo tener mayor conciencia.