Así analizaron la final del Clausura 2019

Williams Reyes, figura en finales pasadas con FAS e Isidro Metapán y ganador de nueve títulos de primera división, vivió la final entre Alianza y Águila desde el sector de platea.

Llegó con la camisa de los emplumados, por su pasado entre 2014 y 2015, pero confesó que veía a los albos favoritos para ser campeones. Sin embargo, tras 120 minutos el equipo de ''Zarco'' Rodríguez no lo convenció.

''Ando esta camiseta de Águila y me alegro que tengan ese aprecio conmigo. Para estar final veía con mayor experiencia a Alianza pero Benji no me hizo quedar mal de que es el mejor portero. Los nervios pesan mucho y se demostró que fue mejor Águila en todos los aspectos... En parte, no quedé muy satisfecho con el partido porque estaban los dos mejores del torneo, en lo futbolístico no se dio, se respetaron mucho pero al final se logra el título para Águila y bienvenido para ellos y su afición porque estaban deseando ser campeones otra vez'', explicó Williams.

Bentos fue más duro en sus críticas y dijo que fue la "peor final" que ha visto en lo ofensivo.

A su criterio Alianza tenía todo el potencial para imponerse sobre Águila pero su ataque perdió presencia.

''Me inclinaba más por Alianza, por la madurez de los jugadores, por estar peleando más títulos, tenían más experiencia pero aun asi me quedó a deber porque no vi esa madurez futbolística, por momentos muy ratonero a mi punto de vista, respetando mucho a Águila. Llegar a la tanda penales es cuestión de nervios y ahí les traicionó'', criticó el experimentado goleador.

TAMBIÉN HABLÓ BOCHINCHE

Edwin Portillo, siete veces campeón en la liga mayor, estuvo en platea baja, junto a Alejandro Bentos, Williams Reyes y familiares de jugadores de Águila.

Cuando terminó el partido, algunos jugadores emplumados llegaron a saludarlo, entre ellos Santos Ortiz y Wilson Rugama. Hace cinco años pasó tuvo un paso fugaz por el nido y tiene lazos de amistad.

El timonel de Isidro Metapán compartió sus impresiones y elogió la estrategia de su homólogo Carlos Romero: ''Fue una final reñida, el marcador lo dice, definiéndose en la tanda de penaltis. El profesor Carlos Romero de Águila planteó bien el juego defensivamente sin descuidar las bandas. Indudablemente casi no causó peligro Alianza aunque propuso un poco más pero no le alcanzó. Con este libreto, le funcionó la estrategia a Águila''.

Ante las pocas opciones a gol, no quiso criticar a Romero y Rodríguez. ''No me gusta hablar del poco ataque de los dos colegas. Águila no dejó gravitar a Bladimir Díaz y Cerén, y en los cambios mandó más marca para relevar a los jugadores que habían corrido más para cerrar filas y le apostaron a los penales. Si se vio poco en el fútbol fue es porque hubo poca intervención de los porteros''.