Así conoció el niño salvadoreño a Umtiti, Mbappé y Harry Kane

El pequeño Joshua Guzmán, un niño salvadoreño-canadiense que vive en la nación del norte con sus padres y juega en la academia del Barcelona en Vancouver, nos contó cómo fue la experiencia de conocer a Kylian Mbappé, Samuel Umtiti y Harry Kane en Rusia, donde disfruta la Copa del Mundo.

Esto nos contó Joshua, desde San Petersburgo, la noche del lunes (en Rusia) y la tarde salvadoreña, en la víspera de las semifinales del Mundial, que se juegan este martes y miércoles.

¿Qué es lo más te gusta de Rusia?

La gente, porque son amigables, y la gente me para en la calle para tomarme fotos con ellos.

¿Cómo te has sentido en los estadios?

Son súper chivos, como en un sueño, como el sueño más chivo.

¿Cómo fue que conociste a Mbappé y a Umtiti?

El equipo de Francia se iba del aeropuerto donde nosotros estábamos, en Nizhni (Nóvgorod), y mi papi me dijo que esperara afuera en la ventana cuando viniera el bus de ellos, pero salimos corriendo y me dio el teléfono para fotografiarme con Umtiti y para que le diera los cinco a Mbappé.

Habla su padre, Fredy Guzmán: Vimos que hicieron una línea de seguridad para que la gente no pasara, entonces sospechamos que iban a pasar, y ahí vimos el bus y Joshua se metió entre la gente para gritarles.

Habla Josh: Me quería tomar una foto con Antoine Griezmann porque yo celebro los goles como él (en la academia catalana en Vancouver y en su equipo de la academia Langley). Pero cuando me saqué la foto, pasó Griezmann y no me vio.

¿Cómo fue ese momento en que te acercaste a Harry Kane?

Yo le estaba gritando "¡Harry Kane, una foto!" y no paraba de gritarle, entonces la mamá de él le dijo que por qué no se tomaba una foto conmigo y después me pasaron por la seguridad y me chinearon (hasta Kane), pero la seguridad decía que no. Al final me pasaron hasta Kane y ahí me tomé la foto.

Sentí como que me estaba cayendo, temblando, porque estaba con Kane, me puse nervioso.

¿Qué le dijiste a Harry Kane?

Le dije que juego fútbol como él, porque soy delantero, y cuando crezca quiero ser como él porque quiero hacer los goles que él hace y que son bien chivos, pero se me olvidó pedirle la camisa.

¿A cuántos partidos has ido y a cuántos más irán?



He ido a dos de octavos y dos de cuartos. Mañana (martes), iré a la semifinal y después voy a ir (el sábado) al de tercer lugar. Yo quisiera ir a la final, pero si alguien sabe dónde hay boletos...

Habla Fredy Guzmán: No tenemos boletos para la final, pero la vamos a ver en la televisión.

¿Cuál es tu selección favorita de las cuatro que quedan y cuál ganará el Mundial?

Mi corazón está con Francia porque ahí está Griezmann, Mbappé, Umtiti, todos... pero después que conocí a Kane, a Inglaterra, también (la apoya), porque ahí está Jesse Lingard, (Raheem) Sterling y todos los buenos. Estaré feliz con cualquiera que gane de esos dos.