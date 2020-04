Así le dio la bienvenida Odir Flores a Herbert Sosa en Metapán

Odir "Chino" Flores, consciente o no, fue el primero en levantarle el pulgar y luego encabezó la marcha de bienvenida a Herbert Sosa, en las filas de Metapán. "Bienvenido, "Mesut". Vos dásela al que sabe. Después de tanto tiempo nos volvemos a juntar", le escribió el mediocampista a su colega. Ambos jugaron juntos en Alianza a inicios de la década anterior.

"Estoy muy agradecido, porque se me abrieron la puertas de este equipo. Con "el Chino" ya habíamos tenido contacto, siempre hemos estado hablando. Nos saludamos de vez en cuando. La verdad es que estamos contentos, porque acá me han recibido de la mejor forma. Es bueno reencontrarme con él acá, porque tengo una buena amistad con él y ojalá que concretemos lo que queremos como institución", dijo el volante en charla con este matutino.

Bienvenido mesut... después de unos años nos volvemos encontrar,que lindo el fútbol... vos dásela al que sabe jaja @HerberthSosa14 contratación top....����⚽️ https://t.co/VY9wbjawiX — josue odir flores (@chinoflores_21) April 21, 2020

Sosa estampó su firma en un contrato por un año con los caleros, que será la quinta aventura de este volante en el balompié local. Antes, luego de darse a conocer en aquella selección sub-17 de 2006 y 2007, dirigida por el mundialista de España 82, Norberto Huezo Montoya, Sosa empezó su trajinar en el circuito mayor en Chalatenango. Era un menor de edad aún cuando llegó a las filas norteñas, por invitación de Lisandro Pohl.

Luego pasó a Alianza en 2008 y ahí estuvo hasta 2013, cuando se fue a préstamo por un año a las filas de Juventud Independiente. Luego volvió a los albos en 2014, para enraizarse hasta 2019. Pero luego de perder la final del Clausura 2019 ante Águila en la lotería de los penaltis, Sosa halló cabida en Santa Tecla. Ahí jugó por dos torneos y luego saltó a Isidro Metapán, para arrancar una nueva faceta desde el Apertura 2020.

"Metapán es un equipo que ya entra en la historia del fútbol nacional. Es un equipo que ha sido constante en las últimas dos décadas, con muy buenos jugadores. Sabemos que el estadio de Metapán se puede jugar muy bien al fútbol, es una buena plaza", dijo el mediocampista nacional en charla con este medio.

Por su parte, el presidente de Metapán , Rafael Morataya, valoró la llegada de Sosa. "Me agradó que Sosa quería jugar acá en Metapán, pese a que había varios equipos que lo estaban buscando. Acá, mientras el jugador se comporte bien y sea profesional, en ningún momento lo desamparamos", dijo el dirigente calero.

Salida de Tecla

Por otra parte, Sosa indicó que su salida de las filas de Santa Tecla fue por mutuo acuerdo con la dirigencia tecleña. Luego de eso escuchó ofertas y logró un acuerdo con la dirigencia del equipo metapaneco.

Luego de salir de las filas tecleñas y acceder al equipo jaguar, el mediocampista dijo que tuvo un año complicado, por el tema de lesiones. "En el torneo pasado llegué hasta las semifinales con Santa Tecla, pero estuve entre lesiones. Me lesioné dos veces en el torneo. Y luego del Clausura 2020 poco se puede hablar, por esto es que estamos viviendo (pandemia por coronavirus). Nadie se esperaba lo que está pasando", apuntó el volante nacional que logró cuatro títulos en las filas de Alianza desde 2011 a 2018.

Entretanto, el volante dijo que de las filas de los pericos se lleva el compañerismo, pero también entiende que ahora muchos de esos compañeros han salido del plantel hacia otros equipos. De a poco se esfuma la base que esa representación tuvo hace tres o cuatro torneos.

"Desde que llegué fue un equipo bastante acogedor, con jugadores de renombre. Pero para nadie es un secreto que el plantel ha tenido problemas. Yo le tengo respeto a la directiva e institución de Santa Tecla, pero ahora se esta quedando corto (en recurso humano) pero eso ya es cosa que maneja la directiva, ya no me corresponde a mí. No quiero generar polémica por ese punto.