Así pasan Noche Buena y Navidad los atletas salvadoreños

Literalmente cada cabeza es un mundo diferente y esto aplica incluso para los deportivas salvadoreños. Todos tienen algo en común, la familia es lo más especial en sus vidas, seres amados con quiénes se reúnen en el último mes del año para dar las gracias, compartir y encomendar sus sueños a Dios.

EL GRÁFICO contactó a algunos a referentes del deporte nacional para conocerlos esa intimidad familiar que cada uno tiene. Hay de todo, los que hacen una pausa en sus entrenos o competencias y pasan su tiempo con padres, hermanos, parejas, hijos; los que trabajan en otros oficios para ganar un dinero extra y hasta el que tiene dos navidades y dos fin de año.

A continuación, algunas de esas historias.

Las preguntas para todos ellos fueron las mismas:

1. ¿Cómo pasas la navidad y el fin de año; y qué costumbres tienes?

2. ¿Cuáles son tus deseos para 2019?



ROBERTO HERNÁNDEZ

ATLETA Y ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO

Destacó por conseguir dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Obtuvo una Espiga Dorada en noviembre.

1. Como somos una familia pequeña, usualmente pasamos esos días en la casa, vienen algunos amigos a visitarnos y tratamos de estar juntos y convivir. A las 12 tratamos de darle gracias a Dios por las cosas sucedidas y plantearnos cuales son nuestras metas, eso lo hacemos el 24 y 31 de diciembre. Y no podemos olvidar que cenamos juntos, reventamos un par de cuetes para no perder la costumbre. Pero básicamente es eso, pasar un tiempo en familia y después descansar o salir con mi hermano para visitar a alunos amigos.

2. Mi deseo para el otro año es que tengamos buenos resultados en lo deportivo, que tengamos salud y que se cumplan los objetivos de nosotros los deportistas, tener apoyo para poder defender los colores de El Salvador.



MÓNICA CAMPOS

ATLETA DE TAEKWONDO

Es una de las promesas de este deporte y por ello obtuvo una Espiga Dorada en 2018. Participó en los Juegos de Barranquilla y se prepara para el clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la mirada puesta en Tokio 2020.

1. Mi familia y yo celebramos la navidad primero yendo a la iglesia por la tarde, luego visitamos a mi familia por parte de papá y después a mi familia por parte de mamá. Nuestras costumbres son cenar juntos y repartirnos regalos y justo a las 12:00 de la madrugada hacemos un pequeña oración agradeciendo a Dios por otra navidad juntos".

2. Mi deseo para el 2019 es obtener más logros tanto académicos como deportivos con la ayuda de Dios.



ANGIE GARCÍA

ATLETA DE AJEDREZ

Es una atleta completa. Destacó antes en otras disciplinas (taekwondo, gimnasia, natación, esgrima y tenis de mesa) pero se apasionó por el deporte ciencia desde sus 9 años. Su proyección le permitió ganar Espiga Dorada este año.

1. La pasamos bien celebrando el cumpleaños de nuestro señor Jesus, vamos a misa, cenamos, escuchamos villancicos, a las 12:00 de la medianoche oramos, luego visitamos algunos vecinos para darles el abrazo de navidad.

2. Nuestros deseos para el 2019 son: que nuestra familia tenga salud y siempre esté bendecida, yo obtener buenas notas en la universidad, ganar torneos, que Dios bendiga a El Salvador.



GERSON MAYÉN

FUTBOLISTA PROFESIONAL Y CAMPEÓN CON SANTA TECLA

Es uno de los capitanes de la selección mayor de El Salvador. Juega la posición de volante mixto y su equipo es el actual campeón de Primera División, el Santa Tecla.

1. Dándole gracias a Dios porque nos da un año más de vida siempre, que más especial que celebrar un campeonato cerca de Navidad, fue un regalo para mí, mis compañeros de equipo, para la familia Vidal (ex presidente del equipo José Vidal) y la directiva. Iré a Los Ángeles para no perder la costumbre de visitar a mis padres y hermanos. Siempre viajo, ahora toca disfrutar de una breve vacación y prepararme pronto para el próximo torneo.

2. Mi deseo es quedar nuevamente campeón en los dos torneos que se vienen, pero hay otras metas por recorrer, muchos partidos, vivir cada partido como si fuera una final y clasificar con la Selección Nacional a Copa Oro, en caso me tomen cuenta en las próximas convocatorias.



ALEJANDRO BONILLA

PILOTO DE CARRERAS

Es gerente del Autódromo El Jabalí y un piloto reconocido en El Salvador por sus participaciones y logros en los campeonatos nacionales.

1. Esta será mi tercera navidad junto a mi hijo Alejandro Bonilla Jr., quien cambió por completo mi vida y es un amante de las motos y los autos. Nuestra Navidad se convierte en una fiesta familiar ya que siempre hacemos una cena un par de días antes de la noche buena, contando con la compañía de mi madre, hermanos, tías y sobrinos. Creo que es una época del año que se presta para poder hacer esas reuniones familiares que normalmente por el ritmo de vida no se pueden realizar a cada rato, normalmente el 24 solo salimos a saludar a familiares y amigos para compartir uno minutos con todos en estas fechas.

2. Mis deseos para el deporte motor es el crecimiento de la cantidad y calidad de pilotos en sus diferentes ramas, que el público se vuelva a enamorar del deporte motor y vivamos juntos la pasión por este deporte. Feliz Navidad a todos y que el 2019 esté lleno de pasión por la velocidad.



MELISSA MIKEC

ATLETA DE TIRO DEPORTIVO

Desde 2010 reside en Serbia. Ella es una deportista de alto rendimiento y seleccionada nacional. Su especialidad, los 50 metros rifle 3x20.

1. Llevo ya 8 años celebrando la Navidad en Belgrado y mis navidades en El Salvador eran un poco más calientitas, con un clima fresco pero en Serbia es totalmente helado, vivo las navidades con nieve a -5 y -10 grados. Las costumbres de acá que es un país ortodoxo, la navidad no es 25 de diciembre, sino la navidad es el 7 de enero y el 14 de enero es el año nuevo. Practicamente yo celebro dos navidades y dos años nuevos y por cada celebración, respeto el sentido de cada religión y en diciembre trato de hacerlo muy latino, con la cena de la noche buena y la decoración de toda la casa, cenar con la familia.



El 31 rezo, enseño las oraciones que hacemos en El Salvador, en especial a mi hijo de tres años, a quien le explico que son dos culturas diferentes y que el objetivo es siempre disfrutar en familia y proponernos cosas mejores en el futuro. El 24 y 31 cocino recetas salvadoreñas, al menos en mi famlia se acostumbró que no siempre se cocinaba pavo, tratamos de varias (asado, mariscos, pierna de ternera), variamos los menú para no hacer lo mismo y es lo que hago acá y de esa manera les presento a la familia de mi esposa nuestra comida y cuando llega enero respeto las tradiciones de ellos. La casa en general está decordado para navidad, con los íconos ortodoxos, un nacimiento, una mezcla de las dos religiones no perder eso para que mi hijo sepa su identidad.

2. Para el 2019 yo espero de corazón que exista un cambio positivo con el deporte, soy de generación antigua y sé que en nuestro país es pequeño y quizá no se tengan los recursos, pero hay talento en los jovenes y en ellos darle un espacio importante y que tengan las opciones para que puedan llegar al alto rendimiento. Pienso que explotando las habilidades de los jóvenes tendríamos triunfos en el deporte y nunca es tarde. Hay que motivar en los colegios y colonias, ver deportistas nuevos que comienzan con sus éxitos y apoyarlos.



LILIAN CASTRO

ATLETA DE TIRO

Es otra de las atletas de alto rendimiento en El Salvador. Ganó plata en los Juegos de Barranquilla 2018. En 2015 obtuvo un bronce en los Panamericanos de Toronto.

1. Nuestra Navidad no es muy tradicional que se diga, debido al negocio que tenemos (panadería) nos toca trabajar desde un día antes, desde el 23, estar todo el día viendo la logística de la producción del pan y su repartición. Nos reunimos en casa de mi mamá a las 10:00 de la noche y ella prepara la tradicional gallina horneada y comemos. La familia no es mucha pero les ayudamos a nuestros papás para esperar las 12:00 y después nos regresamos a casa.

2. Deseo para el 2019 que Dios siempre nos proteja y nos guarde de todo peligro y nos mantenga con salud y cerca de Dios.



ENRIQUE ARATHOON

ATLETA DE VELA

Uno de los atletas élite en El Salvador al estar en el Top 25 del mundo en su deporte. Su modalidad es láser masculino. En febrero se clasificó para los Panamericanos de 2019.

1. El 24 la pasamos en Santa Ana. A las 12:00 nos vamos para San Salvador a visitar a los primos y el 25 manejamos a Guatemala para pasar con la familia de mi papá y así lo venimos haciendo desde que tengo memoria, solo en dos años (dos porque viaje) no lo logré, antes quemaba pólvora, ahora ya no tanto. Todos nos comemos el pavito, unos tamales y para el 31 unos panes con chumpe y solemos pasar en la costa, el mar, aunque vamos variando. Siempre trato de pasarla en familia porque no vivo acá, aprovecho a ver a mi familia con mis padres, abuela, hermanos, primos y con el perro Lucas.

Es un poco movido la manejada a Guatemala pero siempre es alegre. Y sobre todo no olvidando el motivo principal de la fiesta que es dejar que Jesús vuelve a renacer en nuestros corazones porque es lo más importante y preparar espiritualmente la Navidad es importante para mí, no solo la familia.

2. Algunas metas para el 2019, un sueño grande que tuve siempre es ganar los Juegos Panamericanos y este año podré competir para ganarlos y poder clasificarme a los juegos de Tokio, sería bonito poder cumplir uno de mis sueños. Sería lindo cumplir esta meta.



ELISA FUNES

ATLETA DE NATACIÓN

Otra de los jóvenes promesas en El Salvador, ganadora de una Espiga Dorada. Su debut, desde los Juegos del Codicader. Una de sus especialidades es los 200 metros pecho. Su hermano también practica la natación.

1. Nuestra Noche Buena la comenzamos con una misa en nuestra parroquia Inmaculada Concepción en Santa Tecla, a las 5:00 de la tarde. Luego hacemos visitas a nuestros familiares, abuelos paternos y maternos, en la casa de la abuela materna es donde hacemos la cena familiar y comemos pavo, donde participan tíos, primos, abuelos, padres y hermanos. Ahí hacemos una oración todos en familia, y tipo 11:00 de la noche regresamos a nuestra casa, donde ponemos música y se quema pólvora. A las 12:00 en punto comenzamos con los abrazos y justo a esa hora, se pone al niño Dios en el nacimiento, y abrimos regalos. Por lo general vienen amigos después de las 12:00.

El día 25 salimos a dar un paseo corto, puede ser playa o campo. El 31 de diciembre sí lo pasamos en nuestro hogar y recibimos la visita de amigos y familiares, lo celebramos comiendo pierna de cerdo y bailando con los que se encuentren presentes. Como es costumbre a las 12:00 de la noche, aparte de los abrazos, comemos nuestras 12 uvas, sacamos las maletas para que hayan viajes y hacemos una oración en donde tenemos presente que es lo que queremos para el próximo año.

2. Para este 2019, nuestros deseos son que Dios exista en los corazones de todos los salvadoreños y sea Él quien guíe cada uno de nuestros pasos. Que en El Salvador, existan más oportunidades para los jóvenes a través del deporte y se conviertan en un orgullo nacional, cuando nos representen a nivel internacional.

MARÍA FERNANDA VARGAS

ATLETA DE VOLEIBOL

Su pasión por el voleibol es por su abuelo y padre. Su hermano mayor, Juan Carlos Vargas, es un reconocido atleta. "Mafer" es compañera de fórmula de Kathya Vázquez y ambas ganaron la Espiga Dorada en 2018.

1. Todas las navidades las pasamos en familia, reventamos cuetes, comemos, escuchamos buena música, pasamos noche buena en mi casa e invitamos a tías y primos que lleguen para cenar todos juntos. Ya se sabe que la tradición es comer a las 11:00 de la noche para luego darnos el abrazo de Navidad y luego es la repartición de regalos. En algunas ocasiones hacemos dinámicas en familia, como mímicas, o pequeños shows o cualquier cosa que salga en el momento, mi papá es siempre el más ocurrente y junto con mis hermanos le seguimos el juego siempre.

2. Para el deporte nacional, realmente y de todo corazón espero que las federaciones reciban más presupuesto, que evalúen realmente el potencial de jóvenes que tienen sed de entrenar y competir, y así apoyarlos. Hay muchos jóvenes con talento, que no se deben de perder. Que cada federación al recibir el presupuesto asignado sepan administrarlo y distribuirlo de manera que sea provechoso para los atletas, que tengan una preparación adecuada, apoyo en competencias nacionales e internacionales.

ANA RAMÍREZ

ATLETA DE TIRO DEPORTIVO

Es seleccionada nacional y su especialidad es los 50 metros rifle 3x20. Fue una de las deportistas más destacadas en El Salvador junto a Marcelo Arévalo y Marcelo Acosta. Ganó una Espiga Dorada en 2018, tras su destacada participación en Barranquilla 2018.

1. En diciembre normalmente yo trabajo de pintacaritas y asisto a las fiestas familiares y fiestas infantiles, cuando sale ese trabajo. El 24 de diciembre no celebramos solo la Navidad porque mi papá también cumpleaños. Celebramos la cena y a veces no esperamos que se haga medianoche pero lo más especial es que salimos con mi papá a comer aunque esté repleto un centro comercial. El 24 es especial por ese cumpleaños. Al siguiente día no salgo, no me gusta reventar cuetes y prefiero no hacerlo porque hay niños que se queman, queda regado papel en las calles y se contamina el medio ambiente. No estoy a favor de reventar pólvora y tampoco no me gusta salir a balnearios o playas porque el 25 y 1 de enero hay gente imprudente que consume muchas bebidas y el 25 por ser un día donde se celebra el nacimiento del niño Dios y es para pasarlo en familia.

El 25 es mucho más bonito disfrutarlo en familia y no salir a pasear. Del 25 al 31 no me gusta salir a las playas porque la gente le gusta en este país manejar tomados y podría servir para que tomen conciencia de no hacerlo porque los que terminan tristes son las familias y deja mucho dolor. Que tomen de ejemplo a la mayor parte como nosotros, yo soy atrleta no soy partidaria en tomar y el 25 y 1 son para pasarlo con la familia en la casa.

2. Me encanta cocinar en estas fechas y un deseo personal es comenzar una carrera de chef y que me lo permita también el deporte porque exige mucho tiempo de entreno.

Ana Ramírez, atleta de tiro deportivo y el tenista Marcelo Arévalo en la gala de la Espiga Dorada 2018. Ramírez fue la mejor atleta del año femenino y Arévalo, mejor atleta masculino.