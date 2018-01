Así reaccionaba Messi cuando Abidal tuvo cáncer

Éric Sylvain Bilal Abidal, mundialmente conocido como Éric Abidal, contó en un reportaje especial realizado por "Ma part d'ombre" y emitido por Canal+ Francia, el terrible sufrimiento que padeció con el cáncer de hígado que pasó como futbolista en el año 2011 y la terrible respuesta que recibió del mejor jugador del mundo.

En el mismo reporte, Abidal también reveló la reacción que tuvieron algunos de sus compañeros del Barcelona, en especial la del argentino, con quien compartió camerino varios años.

"Hay algunos que me vieron muy delgado. Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hacen daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos', pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", manifestó.

LLORÓ CON THIERRY HENRY

El exzaguero barcelonista contó también cómo fue la visita de Thierry Henry, en ese entonces jugador del New York Red Bulls, al hospital.

"Cuando vi a 'Titi' lloré como un niño. No quería que me viera así, pero me gustó que viniera a verme", agregó.

Éric Abidal disputó 193 partidos vistiendo la camisa del Barcelona en los que marcó dos goles, uno de ellos en el Bernabeú. También levantó dos Copas de Europa, cuatro Ligas y dos Copas del Rey, como títulos más importantes, con el club blaugrana.