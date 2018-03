Así será el contraataque de Argentina tras la sanción de Messi

Lee también

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El jefe del fútbol argentino, Armando Pérez, anunció que apelará la decisión de la FIFA de suspender por cuatro fechas al capitán albiceleste, Lionel Messi."Me parece demasiado cuatro fechas. Me parece que es estar demasiado sensible. Tendrían que haber pensado o razonado de otra forma, o haberlo contemplado de otra forma. Vamos a apelar la medida", declaró Pérez al canal deportivo TyC Sports."Ya vemos la sensibilidad que hay con la Argentina", subrayó el dirigente, que pidió ser "lo más coherente posible".Pérez, titular de la comisión normalizadora nombrada por la FIFA para regularizar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), consideró "insólita" la sanción a Messi por "pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente" en el triunfo por 1-0 ante Chile el jueves en Buenos Aires.La FIFA se basó en imágenes filmadas durante el partido jugado en el estadio Monumental."No sé quién editó todo lo que editó, se han tomado un trabajo bastante grande", comentó el dirigente del fútbol argentino, que mañana concluye su gestión cuando se elija al nuevo presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.A Pérez le preguntaron si sospechaba acerca de que la FIFA había abierto esta investigación contra Messi por la denuncia de otra selección."Voy a tratar de ser objetivo, y me voy a centralizar en lo que marca la FIFA, no quiero abrir una suspicacia, pero me parece que tendrá que tener un sustento muy grande, más allá del reglamento y de que no tengan en cuenta la posición de los árbitros", señaló Pérez.Los jueces del encuentro ante Chile no reflejaron los insultos en el acta del partido."Esto va a sentar un precedente y va a ser difícil a futuro. Los réferis han consolidado en su informe que no han escuchado o visto nada. Con una sanción de este tipo, no sé cómo vamos a hacer en el futuro, porque un resultado deportivo se va a dar vuelta por algo que alguien le dijo a alguien", lamentó el dirigente."Esto va a dar vuelta un montón de cosas y tendremos que estar preparados. Tendremos que poner una cámara sobre cada jugador y si alguno dice algo será sancionado de oficio", advirtió.