Así vivió Bladimir Díaz su primer entreno con el Alianza

El Alianza es un equipo que está marcando época por su organización y resultados. Cada fichaje llega con una cuota mayor de presión porque debe estar a la altura para ganarse el crédito de su afición.

El delantero colombiano Bladimir Díaz, de 25 años, es una de las incorporaciones para el Apertura 2018 y ayer tuvo su primer día de trabajo con el bicampeón nacional.

En todo momento se le vio serio. Seguro con el paso de los días se le dibujará una sonrisa en el rostro. El resto de fichajes, José Ángel Peña, Marlon Cornejo y Daley Mena, intercambiaron bromas y se sintieron en confianza.

Pero a Díaz se le veía por momentos muy reservado, aunque se identificaba más con Daley Mena, exgoleador del Audaz y quien además es su compatriota colombiano.

DESEO Y VOLUNTAD

Díaz fue uno de los jugadores designados para hablar con los medios en el primer día de entrenamiento.

"Estoy contento de estar en mi primer día de trabajo con Alianza. No es fácil estar en este equipo por el compromiso y disciplina que conlleva. Espero dar lo mejor de mí. He estado trabajando aparte en el gimnasio y corriendo, pero nunca será lo mismo que estar bajo la orientación de un preparador físico. Estoy decidido a meterme de lleno en el trabajo. Tengo el deseo y voluntad", indicó.

Para el sudamericano la competencia en el plantel le exige responder desde los primeros juegos de preparación: "Hay muchos jugadores con potencial enorme y los que nos hemos sumado trataremos de aportar. Estos dos partidos amistosos en Estados Unidos son importantísimos. No será fácil acoplarse rápido al equipo, pero espero encajar bien para facilitar las cosas y luchar desde un principio para tener minutos".

Su compañero Daley Mena está seguro que ser titular en Alianza será un reto constante: "En cada equipo al que he ido me ha tocado ganarme el puesto. No es la primera vez que compito. Me motiva que se vienen dos juegos internacionales porque es una gran oportunidad para tratar de hacer las cosas bien. Quiero demostrar por qué estoy acá".

Alianza entrenará toda esta semana en la cancha de la UCA, por la mañana y solo descansarán el domingo.