Asociación de futbolistas brindará asesoría legal para acceder a beneficios económicos

La Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador informó en un comunicado de prensa que brindará asesoría legal a los futbolistas profesionales salvadoreños para que apliquen al programa de medidas económicas lanzado por el Gobierno, el pasado 18 de marzo.

Según la Asociación, el gremio de futbolistas es afectado directamente por la pandemia. Según el Gobierno salvadoreño, los afectados por el COVID-19 no pagarán energía eléctrica, agua, telefonía y televisión por cable, créditos en sus diferentes tipos y deudas con casas comerciales por un periodo de tres meses.

El Gabinete Especial de Crisis Económica explicó que estos pagos serán distribuidos en un periodo de dos años donde no serán sujetos de mora o intereses financieros y no afectarán sus récords crediticios.

AFECTADOS

Los equipos del sector profesional están obligados a cancelar salarios hasta el 20 de marzo, según orden de la FESFUT "queremos expresar que no los dejaremos solos, al contrario, buscaremos los mecanismos, y las formas para encontrar soluciones a los futbolistas para solucionar esta problemática que afecta a todos", indica el documento.

Explica que "instamos a todos los futbolistas profesionales para acercarse a nuestra Asociación para informarse sobre la situación y para buscar las formas que iremos buscando para apoyar a nuestros jugadores".

"Dentro de las medidas que hemos decidido: asesorar a todos los jugadores profesionales sobre los beneficios económicos (del Gobierno), ya que por la situación recién citada, nos encontramos entre los afectados de la pandemia y las medidas de seguridad y nos es aplicable dichos beneficios", explicó.

Hicieron el llamado para unirse como gremio y que "hemos comenzado pláticas con la dirigencia de la Federación y esperamos lograr que se modifique alm redacción de los contratos de los jugadores profesionales, para evitar situaciones como las de esta situación".

En Twitter, el jugador del Isidro Metapán, Jaime Ortiz, manifestó su descontento por la cancelación del torneo "cobraremos 20 días salario para sobrevivir los próximos 4 meses, me da pena, primero porque algunos jugadores no ganan mucho y aunque ganaran mucho no es suficiente para sostener a la familia todo ese tiempo, peor ahora por la situación que estamos viviendo".

Mientras que el defensor del Alianza, Rudy Clavel,escribió en su cuenta de Twitter que "tenemos que ser más fuertes que nunca y tener la convicción que este virus no nos vencerá, unámonos y por favor acatemos las órdenes y todas las medidas de prevención; hagámoslo por las personas que amamos, nuestra familia, amigos y demás personas".



Los tuit:

