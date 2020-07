Asofutpro sobre la vuelta del fútbol: "Ya tenemos una postura como futbolistas"

El fútbol podría regresar en septiembre, es un hecho. Esta semana será crucial y se tomarán decisiones que puedan permitir el regreso del campeonato con todos los protocolos de seguridad para cuidar a los jugadores pero además con las condiciones económicas con las que todos salgan ganando.



En el programa del lunes, los panelistas charlaron vía telefónica con Carlos Carrillo, presidente de la asociación de futbolistas en El Salvador sobre las condiciones para el regreso y además para saber si han sido tomados en cuenta en la toma de decisiones que podría permitir el regreso de la competencia.



El defensor y presidente confirmó que ya hay acercamientos. "Nos reunimos con varios compañeros vía Zoom, así como están haciendo tratos los dirigentes con la FESFUT. Lo dejo claro porque nosotros representamos a las tres divisiones. Mañana nos reuniremos en la federación", comentó.



"Nuestro interés es que el fútbol reinicie. Mañana estarán presentes las comisiones de la primera división y representantes con la FESFUT", aclaró Carrillo, consciente que los jugadores tienen dificultades económicas en este período de pandemia.



Y es que ya son casi cinco meses sin recibir salario. Muchos de estos jugadores incluso han comenzado a dedicarse a otras labores y muy probablemente tampoco lleguen en condiciones para el reinicio y disputa del Apertura 2020.



Además, los jugadores estarán dispuestos a bajar en el tema económico. "Nosotros hicimos sugerencias al presidente Hugo Carrillo para pedir ayuda a la FIFA. Nos extraña que FIFA mande la ayuda pero la postura de los dirigentes es que no alcanza. Buscaremos la manera de sacar algo bueno a todo esto que está pasando".



"Ya tenemos una postura como futbolistas que mañana pondremos sobre la mesa. Son casi cinco meses sin salario y si el torneo vuelve con una reducción de salario... Esto no es un chiste para nosotros", concluyó Carlos Carrillo.



El tema continuó sobre la mesa. "Quisiera que las voces se escuchen. La FESFUT tomó decisiones y no le consultó a nadie pero espero que haya un cambio. Ojalá que convoquen también a las jugadoras, porque no hay voces fuertes del fútbol femenino. Por qué no hay, no lo sé", dijo Rodrigo Arias.



El VAR



En la segunda parte del programa además se presentó el análisis arbitral por parte del mexicano Felipe Ramos Rizo sobre el uso del VAR y las polémicas que ha generado sobre todo el la liga de España.



El ex central consideró que hay errores claros. "Yo creo que la aplicación no ha sido la mejor. Están lejos que la herramienta del VAR sea útil si cada liga lo aplica como le da la gana. La otra es que la gente a cargo no ha sido la adecuada", consideró.



"El problema es que el árbitro tiene temor para ser exhibido y tomar una mala decisión. No están totalmente seguros de lo que están haciendo y a pesar de ir al VAR se equivocan. Se involucra el criterio", agregó Rizo.



Y es que a consideración de Ramos Rizo, mucho tiene que ver la aplicación del sistema en el método, partido a partido, que ha dejado en evidencia la inseguridad de los centrales y pone en riesgo la credibilidad de la herramienta.



Comentó que "lo que pasa es que con este sistema, el árbitro deja de ser la máxima autoridad en la cancha. Vemos jugadas en que el árbitro está bien ubicado pero prefiere esperar al VAR. Se está entrando en una comodidad".



Pero hay solución:"Hay que capacitar, porque hasta ahora no está dando resultado. México todavía no tiene certificación para usar el VAR y acá ha sido desastroso. Se hizo para ayudar al árbitro pero ahora parece que dirige los juegos", concluyó Rizo.

Lee también