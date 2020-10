Astros avanzan y Yankees jugarán el quinto partido esta noche

El bateo explosivo de los Astros de Houston les permitió vencer este jueves por 11-6 a los Atléticos de Oakland en el cuarto partido de la Serie de División de la Liga Americana y ganarla por 3-1 al mejor de cinco.







De esta manera, los Astros, que eran los grandes villanos del béisbol profesional por el escándalo del robo de señales a los equipos rivales, se reivindicaron como un equipo ganador que alcanzó por cuarto año consecutivo la Serie de Campeonato del Joven Circuito, rompiendo los pronósticos que daban a los Atléticos como los favoritos.







El campocorto puertorriqueño Carlos Correa pegó cuadrangular de tres carreras e impulsó cinco, y junto al bateador designado Michael Brantley aportó otro de dos en la parte alta de la cuarta entrada para racimo de cinco carreras que fueron los que marcaron la diferencia para los Astros.







La clasificación no solo les mantenía en la competición sino que también les reivindicaba por completo como un equipo, que con robo y sin robo de señales, tiene peloteros que le pegan duro a la bola.







"No tuvimos que demostrar nada, solamente jugar nuestro mejor béisbol y ahí está el resultado, haber clasificado a la Serie de Campeonato", declaró el veterano piloto de los Astros, Dusty Baker, de 71 años. "Creo que es el momento de dejar atrás todo lo sucedido hace tres temporadas".







Houston se reivindicó en el Dodger Stadium, donde ganó la Serie Mundial 2017 en siete partidos.







El esquema de robo de señales de los Astros utilizado durante su carrera por el título fue revelado el año pasado por su excompañero de equipo y actual lanzador de los Atléticos Mike Fiers, quien no lanzó en esta serie de postemporada.







El escándalo provocó suspensiones durante toda la temporada del gerente general de Houston, Jeff Luhnow, y del piloto AJ Hinch, quienes luego fueron despedidos por el equipo.







El exmanejador de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, y el expiloto de los Mets, Carlos Beltrán, también perdieron sus puestos de trabajo como consecuencia de su participación con los Astros del 2017, y Houston sigue provocando la ira de otros jugadores y fanáticos.







La alineación cargada de estrellas de Houston hizo poco durante la temporada regular para silenciar las críticas de que el club solo podía golpear cuando estaba robando carteles.







Los Astros ocuparon el puesto 20 en las mayores con un promedio de .240 y el 14 con 279 carreras.







La caída continuó durante la ronda de comodines antes de que Houston convirtiera el Dodger Stadium en una plataforma de lanzamiento contra Oakland.







El equipo bateó .322 en la Ronda de División, con Correa, José Altuve, Alex Bregman y Kyle Tucker cada uno con más de .400, y George Springer con .389, ahora, si, silenciando las críticas.







Mientras que los Yanquis de Nueva York con el primera base Luke Voit y el campocorto venezolano Gleyber Torres, que aportaron sendos cuadrangulares ganaron por 5-1 a los Rays de Tampa Bay en el cuarto partido de la otra Serie de División.







El bateo oportuno y productivo de Voit y Torres fue todo lo que necesitaron el abridor Jordan Montgomery y tres relevistas para hacer desde el montículo el trabajo ganador de los Yanquis, que rompieron su racha de dos derrotas consecutivas y forzaron el quinto y decisivo partido de la serie que ahora está empatada (2-2).







Ahora los dos rivales de la División Este dieron la oportunidad de ver mañana, viernes, en el montículo el gran duelo entre los abridores estelares, al zurdo Blake Snell, por los Rays, y al derecho Gerrit Cole, que trabajará con los Yanquis, en el mismo escenario de la burbuja del Petco Park, de San Diego (California).







El pasado lunes, Cole, respaldado por cuatro jonrones, venció a Snell por 9-3 en el primer partido de la serie y estará lanzando con un breve descanso por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas.







El ganador del Juego 5 permanecerá en San Diego para enfrentar a los Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana a partir del domingo por la noche.







Los Yanquis están tratando de llegar a la lucha por el banderín del Joven Circuito por tercera vez en cuatro temporadas tras las eliminaciones ante los Astros en el 2017 y la temporada pasada.







Mientras que los Rays están tratando de avanzar a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2008, cuando llegaron a su única Serie Mundial que perdieron frente a los Filis de Filadelfia.







Voit, quien lideró las mayores con 22 cuadrangulares en la reducida temporada de 60 partidos, debido a la pandemia del coronavirus, inició la segunda entrada con un lanzamiento de 1-0 del abridor de los Rays, Ryan Thompson (0-1), al segundo piso del jardín izquierdo para su primer vuelacerca de playoffs como profesional y abrió el camino del triunfo salvador de los Yanquis.

Lee también