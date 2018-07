Atacan con explosivos la casa del presidente del Real Potosí de Bolivia

La casa de uno de los dos presidentes del club boliviano de fútbol Real Potosí fue atacada en la noche del jueves con explosivos, informaron hoy medios locales.

El propio directivo, Wilson Gutiérrez, señaló que tanto él como su familia salieron ilesos de la agresión.

"Un grupo de hinchas de Real Potosí han dinamitado mi casa. Hubo destrozos y mi familia huyó del sitio. Gracias a Dios que recibieron ayuda de nuestros vecinos para escapar", relató Gutiérrez.

Gutiérrez era hasta hace dos semanas el único presidente del Real Potosí, club de la ciudad boliviana de Potosí. Luego una asamblea de socios nominó a Calixto Santos como nuevo titular, lo que provocó un fuerte conflicto al interior de la institución. Santos no es reconocido por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Pese a ello, cada directivo contrató a su propio entrenador para dirigir a un equipo que está dividido en dos grupos de 15 y 12 jugadores.

Gutiérrez pactó con Fernando Ochoayzpur y Santos con el también argentino Wálter Botto, quien dirigió el miércoles pasado al cuadro potosino en la derrota por 4-1 ante Sport Boys en su visita al departamento de Santa Cruz por la segunda fecha de la liga boliviana. El grupo de Ochoayzpur, en cambio, no pudo viajar desde Sucre a Santa Cruz.

CRISIS EN EL REAL POTOSÍ

La situación fue tan rocambolesca que, al no tener suficientes pantalones cortos del uniforme alterno, el equipo debió recurrir al préstamo del bando contrario. Para cubrir el símbolo de Sport Boys se usó cinta adhesiva.

En pleno juego, uno de los futbolistas de Potosí sufrió un corte y la camiseta quedó manchada de sangre. No tenían otra y optaron por lavar ese uniforme en pocos minutos para retornar al campo de juego.

Para su juego del domingo ante Nacional, Real Potosí no podrá utilizar el estadio de la ciudad por la negativa del gobernador Juan Carlos Sejas. "El estadio no se abre mientras no tengamos un presidente que esté reconocido por la Federación Boliviana de Fútbol", dijo.

La crisis de dirección del club boliviano aumentó el lunes pasado porque otro grupo de socios desconoció a Gutiérrez y Santos y optó por designar a un tercer presidente de Real Potosí.