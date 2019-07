Atleta salvadoreño compitió con problemas renales

Julio Salamanca fue el primero que salió a competir. Había esperanzas puestas en él de que pudiera ser uno de los salvadoreños que diera la primera medalla al país.

Inició en arranque. En el primer intento levantó 106 kilos, en el intento dos y tres tenía que levantar 110 kilos. Ambos los falló al dejar caer la pesa se notó en su rostro la decepción.

Luego vino el envión. Julio comenzó con 135 kilos y el levantamiento fue válido. Luego venían los 136 kilos, pero pidió levantar 137, lo falló. En el tercer intento, debía levantar 138, pero de nuevo pidió 140, no pudo ni siquiera alzar las pesas. Cerró último de su grupo con un total de 242 kilogramos.

Julio es de pocas palabras. Contó que una enfermedad renal le ha provocado que su nivel haya bajado. Aclaró que no es una excusa, pero que la situación le ha pasado factura. "Solo me dijeron que es algo renal agudo, que tomara mucha agua. No sentía muchos ánimos para entrenar y me hice unos exámanes, se ma habia subido la creatinina... busqué la forma de recuperarme, era como una deshidratación que había tenido".

El pesista comparó su rendimiento en los Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla el año pasado. "Hice un total de 269 kilogramos en total en los 62 kilos y no era tanto lo que había bajado... pero no he dejado de entrenar para poder mejorar la marca, pero después de esto, al llegar, tomaré un descanso. He sentido muchos dolores a nivel muscular", dijo.

Salamanca se lo toma con calma, aunque sabe que está muy lejos de su nivel. "Siempre me he esforzado y hay veces que no pasa lo que uno busca, pero debo seguir enfocándome más en lo que quiero y espero recuperarme después de esto".

"Me siento desmotivado, quiero hacer más en pesas, pero por lo mismo (la enfermedad), pero siento que no puedo recuperarme. Se venían estos juegos y no podía bajar la carga", agregó.

SIN BRILLO

Las salvadoreñas Ericka Landaverde y Ashely Domínguez no lograron pasar a la fase final de 10 metros pistola de aire femenina. Landaverde finalizó en la posición 23 con 541 puntos, mientras que Domínguez en la 26 con 530. En la prueba solo clasificaron los mejores ocho tiradoras.

También se realizó la prueba del triatlón. El salvadoreño Ricardo García no finalizó la prueba que se realizó en la Playa Agua dulce, en Chorillos. El nacional solo pudo completar la natación y el ciclismo, en la prueba de carrera terminó abandonando.

"El día del reconocimiento la agua agua estaba a 16.5 grados centígrados, ayer (viernes) había bajado a 15.4 y ahora (ayer) estaba 14.8. Al tocar el agua estaba congelada, traté de hacer mi mejor esfuerzo, luego salí en la bicicleta hasta donde pude, pero el juez de línea me dijo que siguiera. "