Atlético de Madrid humilla 7-3 al Real Madrid en amistoso

Poca veces se va a poder ver una cosa así. El Atlético ha pasado por encima del Real Madrid, llegando a irse al descanso con una manita y llegando a ganar por 1-7. Costa, que fue expulsado junto a Carvajal por una tangana entre ellos, marcó cuatro goles. Un partido para ver, para grabar y para que haya consecuencias en la Casa Blanca a pesar de estar en pretemporada.



Diego Costa volvió a ser figura ante el Real Madrid. Hizo cuatro goles en la victoria colchonera y fue expulsado. El ariete brasileño se hizo los bigotes ante un equipo merengue sin alma de inicio a final en un partido que finalizó con una paliza histórica de 3-7 que dejó mal parados a los pupilos de Zidane.



Los blancos siguen en pretemporada desde marzo. No se ve la mano de la cual puedan crecer las esperanzas en la próxima campaña y con un fútbol tibio, sin marca y sin ganas de jugar volvieron a ser presa fácil de un rival que salió como león rugiente desde el inicio.



Así, en 19 minutos el equipo colchonero ya ganaba por 0-3 con doblete de Costa y uno de su joven promesa, Joao Félix. Luego, al cierre de la primera mitad, el marcador fue de 0-5 con uno más de Costa (de penalti) y Ángel Correa.



Si Diego Costa anotó antes del primer minuto su primera diana de la pretemporada (la primera en muchos meses), Joao Félix ha tardado ocho en firmar su primer gol con el Atlético. El rival no podía ser mejor, un Real Madrid que está viendo cómo los rojiblancos les pasan por encima.

El “7” anotó tras un fallo de Vinícius que aprovechó Saúl para internarse en el área y poner el balón atrás. Desde la segunda línea llegaba un Joao Félix que no se puso nervioso para superar a Courtois y poder realizar su primera celebración como rojiblanco.



Apenas 2 minutos después el luso pudo marcar otro, pero su disparo lejano acabó rozando el palo de Courtois.



Para la segunda mitad, el equipo siguió igual y Costa rubricó su póker para poner el 0-6 parcial. Nacho puso el descuento y luego se vino la expulsión de Costa y Carvajal.



Vitolo aumentó para los colchoneros mientras que Benzema y Javier Hernández pusieron las cifras definitivas. Por si no les doliera tanto la goleada, en el Madrid se reportó la lesión de Jovic, reciente fichaje, quien se someterá a exámenes para determinar la gravedad.



A China

Las horas de Gareth Bale en el Real Madrid están contadas. El futbolista está a punto de cerrar su fichaje por el Jiangsu Suning. A falta de concretarse unos pequeños detalles, la operación acabará con el gales rumbo a China, donde firmará un contrato de tres temporadas.