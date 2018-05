Atlético y Marsella pelean hoy por el título de la Europa League

LYON, FRANCIA. El Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella disputarán hoy la final de la Europa League en la ciudad francesa de Lyon, en un duelo en el que los españoles parten como favoritos pero deberán demostrarlo ante un rival con hambre de gloria y que será local al jugar apenas a 300 kilómetros de su casa.

Para ambos equipos será su tercera final de este torneo, aunque con sensaciones diferentes: los madrileños ganaron las dos anteriores, en 2010 ante el Fulham inglés y en 2012 ante el Athletic de Bilbao, mientras que los franceses cayeron en sus dos intentos, en 1999 ante el Parma y en 2004 ante el Valencia, cuando todavía se lo denominaba como Copa de la UEFA.

Para el Atlético, la conquista del título pondría un broche de oro a una temporada que comenzó con turbulencias tras la sanción que le impidió reforzar el equipo desde el inicio y cuya crisis se agravó con una sorprendente eliminación de la Champions League al fallar ante el modesto Qarabag azerbaiyano. Los dirigidos por Diego Simeone lograron reponerse del golpe, se reforzaron con el regreso de Diego Costa y están a un partido de terminar la liga española en segundo lugar tras el Barcelona y con un título europeo bajo el brazo.

Es precisamente la experiencia en finales lo que, según sus propios protagonistas, hace partir con una ligera ventaja al conjunto español. "Lo que ahora tenemos es la experiencia de saber lo que es una final, lo que se siente y cómo se juega. Nuestra experiencia dice que lo que importa es cómo estés ese día, pero el favoritismo se demuestra dentro del campo", aseguró el zaguero uruguayo Diego Godín.

Simeone, que en la previa avisó de que el estilo del Marsella es similar al de su equipo ("directo y compacto"), podrá contar con su equipo de gala, liderado por un Antoine Griezmann más motivado que nunca ante la posibilidad de ganar un título continental a menos de 80 kilómetros de su Macron natal y ante los fuertes rumores de que la temporada que viene jugará en el Barcelona.

De esta forma y salvo grandes sorpresas, el Atlético comenzará con: Jan Oblak en el arco; Juanfran Torres, Godín, y Lucas o Filipe en defensa; Gabi Fernández, Koke, Saúl Ñíguez y Ángel Correa en el mediocampo; y Griezmann y Diego Costa como punta de lanza.

NO ES FAVORITO, PERO PUEDE SORPRENDER

Enfrente, el Olimpique de Marsella llega cediendo toda la presión y el favoritismo a su rival. "Es nuestra primera temporada completa al frente del Marsella y no pensábamos llegar a la final de la Europa League. No tenemos nada que perder", aseguró a medios locales el presidente del club, Jacques-Henri Eyraud, en la previa.

Aunque no se esperaba que la millonaria inversión estadounidense que se hizo con el club hace poco más de un año y medio cosechara sus frutos tan pronto, los nuevos dirigentes saben que es una oportunidad magnífica para devolver al Marsella el prestigio europeo que perdió en la última década. Con el valor añadido de hacerlo en su país y además en la casa de uno de sus mayores rivales deportivos, el Olympique de Lyon.

El entrenador Rudi García llega con algunos jugadores en duda por su estado físico que podrían alterar sus planes, como Bouna Sarr o el defensa portugués Rolando, autor del heroico tanto que llevó a la final a su equipo. Para ello, García cuenta con la polivalencia del brasileño Luiz Gustavo, mediocampista natural reconvertido en zaguero central con gran nivel.

De lo que nadie duda es de la presencia de su gran estrella, Dimitri Payet, que disparó las alarmas el pasado viernes al ausentarse ante el Guingamp. Por el talento y la habilidad del francés de 31 años pasan gran parte de las posibilidades de éxito de los marselleses, a los que lideró en la fase final del torneo.

Así, el once más probable del Olympique es con Steve Mandanda en el arco; Hiroki Sakai, Adil Rami, Luiz Gustavo y Jordan Amabi en defensa; Zambo Anguissa, Lucas Ocampos y Morgan Sanson en el mediocampo; Payet y Florian Thauvin como mediapuntas, y Valere Germain como referencia en el área.