Audaz le exige el cupo al Independiente

El Independiente no seguirá en primera división luego de una temporada entera bajo la tutela administrativa del dirigente vicentino Fabio Villalobos; la categoría que ocupaba, que era la del Audaz, volvería al equipo de Apastepeque.

Al menos así lo planteó Juan Pablo Herrera, presidente de la junta directiva del Independiente, sostenido que “la cesión de categoría que hizo el Audaz ya se quedó sin efecto porque llegaba hasta el Clausura 2020”.

Herrera, quien también es apoderado legal del Audaz, explicó que el convenio deportivo y administrativo ya expiró.

Ahí se contradice con Villalobos, a la sazón presidente del Club Social Independiente, que sostiene que la cesión era para tres años, según documento que firmaron el 28 de junio de 2019, y vence en junio de 2022.

“Sí hay un documento de cuando el Independiente se inscribió en el Clausura 2020 pero el 7 de noviembre de 2019 se firmó otro documento notariado por un buen abogado (Miguel Ángel Anaya) donde se dejó sin efecto la cesión de tres años y sólo se firmaba para el campeonato siguiente”, explicó Herrera, quien también es vicepresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Acusaciones

Villalobos niega haber firmado ese segundo documento y acusó a Herrera y a Miguel Anaya de falsedad.

“Nunca he firmado un segundo documento, el tema es el delito que han cometido de falsificación porque con esa junta deportiva de Independiente que maneja Juan Pablo Herrera nunca había hablado de acortar tiempo, el que se firmó vence en junio del 2022, se hizo por tres años y no por uno”, lamentó el dirigente vicentino.

“Siempre creo en la buena fe de las personas y siempre creí en la palabra del señor Herrera, pero veo que me había equivocado”, se lamentó Villalobos.

Por su parte el abogado Miguel Anaya se defendió de la acusación de Villalobos.

“En mi presencia, el señor Villalobos firmó ese documento en noviembre pasado en el momento en que él discutía con su junta directiva los pormenores de la fiesta anual del equipo”, detalló Anaya.

No obstante, reconoció que el documento registrado en el Departamento Jurídico de la FESFUT es el primero, con fecha 28 de junio, según el cual la categoría seguiría cedida al Independiente hasta 2022.

“Es cierto, el documento que está ahora en el Jurídico de la FESFUT es que se firmó en junio pasado y que era para tres años; el nuevo documento que se firmó en noviembre pasado donde se estipula que la categoría de Audaz regresaría a manos de sus anteriores dueños lo tengo yo y será presentado el día de las inscripciones para la temporada 2020-2021, cuando se notifique a la Federación que la categoría de Audaz se cederá al equipo que adquiera su lugar en la liga mayor”, explicó Anaya.

El Audaz de Apastepeque ganó el ascenso a primera división profesional en 2018 y jugó dos torneos pero luego cedió la categoría al Independiente.

Las razones de esa cesión fueron, según explicaba entonces Juan Pablo Herrera, presidente y apoderado legal del Audaz, la cercanía entre Apastepeque y San Vicente además que el cuadro coyote ya jugaba en el estadio Vicentino, sede tradicional de los camoteros.

Herrera nunca dejó de ser el apoderado legal de la Sociedad Audaz pero también se convirtió en presidente de la junta directiva deportiva del Independiente; en esa calidad, estuvo a cargo de la administración del equipo en este último torneo.

Pero el equipo debió jugar en el Sergio Torres de Usulután, por trabajos en el Vicentivo.

“No sé ni cómo aguanté financieramente. Me salía mejor jugar de visitante, porque de local no me llegaba afición, un próximo torneo ya no lo aguantaría económicamente, por eso me retiro de San Vicente”, dijo.