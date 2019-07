Audaz no presentó el finiquito de José "Chepe" Martínez

En fecha designada para la presentación de documentos para inscribirse para la temporada 2019-2020, Audaz no presentó el finiquito de José Orlando Martínez, quien fungió como director deportivo en el torneo pasado.

Ese será un detalle que pondrá en duda la inscripción del Audaz para esta temporada. Queda en riesgo de ser inhabilitado por la FESFUT para competir en primera división en los próximos dos torneos.

Martínez aseguró esta mañana a EL GRÁFICO que no había recibido pago de la dirigencia de Audaz. Ayer por la tarde, cerca de la expiración del lapso asignado a los coyotes para presentar documentos inscripción, Martínez llegó a FESFUT para platicar con el gerente de Audaz, Jaime Barrera, pero no hubo acuerdo.

"Me fui de la FESFUT porque empecé a oír comentarios que no eran de mi agrado, que como que yo lo estaba estafando. Yo puse dinero para la última letra de inscripción en el temporada pasada, también puse para algunos imprevistos. Eso ya no me lo va a para Roberto Campos (expresidente de Audaz) debido al cambio de administración. No me ha gustado que me hayan dejado de último para pagarme. Desde las 11 de la mañana de ayer estoy a la espera. Me dijeron que a algunos se les pagó con cheque ", aseguró Martínez, en charla con EL GRÁFICO.

Martínez dijo a este medio que a él le adeudan en Auadaz todo los salarios del torneo pasado. Indicó que sólo habría cobrado la pretemporada del Clausura 2019.

Por otra parte, Giovani Villalobos, parte de la nueva dirigencia de Audaz, aseguró que iban a dejar depositado en FESFUT el dinero solicitado por Martínez.