Audaz pierde los tres puntos ante Isidro Metapán

La comisión disciplinaria de la FESFUT resolvió anoche sancionar al Audaz de Apastepeque con la pérdida de los tres puntos que disputaría en el partido de liga ante Isidro Metapán el domingo anterior por no haberse presentado con su uniforme registrado ante el departamento jurídico de la FESFUT.

Además, lo multó con $100 y previno al juez central de dicho partido, Giovanni Corona por la manera en que actuó previo a cancelar el partido.

La resolución de dos páginas de la Comisión Disciplinaria de la FESFUT analizó el informe arbitral del juez central de dicho partido y realizó algunas consideraciones al caso citando lo que ordena los artículos 35, 36, 47 inciso 1ro. Y 58 literal a) de las actuales bases de Competencia de la Primera división de fútbol profesional, análisis que derivó en sus cuatro resoluciones donde primero se le impone la multa de $100 al Audaz “por no comparecer al terreno de juego debidamente uniformado”.

Luego ordenó “decrétase la pérdida de los tres puntos en disputa en perjuicio de Audaz por no haber comparecido al terreno de juego después del tiempo de gracia otorgado por el árbitro.”.

Además de “otorgar al Isidro metapán los tres puntos en disputa con el marcador de 2x0 ante Audaz” y la prevención al juez Giovanni Corona para que “se ciñe a las Bases de competencia de la Primera división de fútbol profesional , en el sentido que de conformidad al Art.47 de las referidas bases de competencia, el tiempo de gracia es de un máximo de 15 minutos después de la hora oficial establecida.”

Sobre la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la FESFUT, el presidente de Isidro Metapán, Rafael Lemus Morataya, dijo que “como dije al inicio de todo este problema esperábamos la resolución de la comisión disciplinaria, contento porque nos dieron la razón en el caso; creo que Audaz cayó en un vacío administrativo que los afectó”, expresó el dirigente metapaneco quien afirmó además que “no creo que haya pesado la nota que presentamos solicitando los tres puntos pero considero que la comisión, con nota de protesta o sin ella iban a actuar de oficio conforme a lo que el árbitro expuso en su informe donde colocó las razones por el cual no se jugó el partido.”



AUDAZ ACATARÁ RESOLUCIÓN

El presidente de Audaz, Roberto Campos, dijo sentirse tranquilo tras conocer la resolución en contra emitida por la Comisión disciplinaria y afirmó que “primero es un fallo que no me sorprende y debo de aceptar la resolución porque emana de una autoridad federativa, pero a todas luces es una decisión arbitraria ya que en ningún lado en la Bases de Competencia de la Primera División dice que se perdería un juego por el tema de los uniformes” destacó.

“Además ustedes como prensa deportiva deben hacer el análisis integral en el sentido que se debe de agotar todas las instancias para evitar suspender un partido. No quiero extender mi opinión porque siento que todo esto se está dando para provocarme y decir algo que derive en un castigo a futuro contra mi persona, por mi parte estoy tranquilo, hablaré con el cuerpo técnico pero me queda claro que hubo cosas anteriores donde los árbitros deben agotar todas las circunstancias para evitar que un juego se suspenda, me queda claro en eso porque ya hubo casos anteriores en que de manera similar se han llevado a cabo un partido”, indicó.

“Vamos a inscribir un nuevo uniforme con el logo de Audaz tal como la FESFUT lo quiere ya que nos ordena un uniforme con logo incluido cuando las bases de competencia ordena que se debe inscribir diseño y colores, pero estaré pendiente que a futuro se trate por igual cuando surja un problema similar ”, aseguró el dirigente de los vicentinos.