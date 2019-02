Audaz quiere “fichar otra vez” a jugadores que había separado del plantel

El presidente del Audaz, Roberto Campos, reveló en plática con EL GRÁFICO que hay visto bueno de parte de toda la dirigencia del conjunto de Apastepeque para que los jugadores Francisco Valladares, Juan Fernando Peredes, Francisco Durán y José Guillermo Mendoza se reincorporen al plantel desde este jueves.

La separación de estos jugadores no había caído bien en el plantel, por lo que se tomó la decisión de no entrenar lunes y martes. Esa medida de presión funcionó.

"Me voy a reunir con los jugadores para solventar esto. La intención nuestra es que esto se solucione. Tengo la facultad, por el contrato, de prescindir de un jugador, siempre que lo indemnice, pero hay que ver la parte humana. Los jugadores separados me expresaron que las inscripciones ya se cerraron en el país. Ellos han apelado a eso y lo que yo quisiera es reincorporarlos", dijo Campos en charla con EL GRÁFICO.

Fernando Paredes, uno de los jugadores separados la semana pasada, confirmó que se planteó a la dirigencia del Audaz el hecho de que el libro de pases se cerró ya en El Salvador de parte de FIFA.

"Quedaríamos complicados porque ya no podríamos agarrar equipo. Por eso es que los jugadores están pelando por nosotros. El torneo pasado no tuvimos mucha participación, pero no sé la razón por la que se nos había separado", dijo Paredes en charla con este medio.

Por ahora, se espera que desde este jueves el Audaz vuelva a entrenar con normalidad, para preprarar el choque de este domingo contra Alianza, por la fecha 5 del Clausura 2019, en el estadio Cuscatlán.

El timonel del Audaz, el uruguayo Pablo Quiñones, programó práctica para este jueves a las 9:00 de la mañana en el Complejo de Tecoluca.