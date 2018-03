“Aún hay que mejorar”

Lee también

No todo fue celebración en el Alianza tras la victoria por 2-0 ante el Chalatenango. Jorge “Zarco” Rodríguez, técnico paquidermo, destacó que en el segundo tiempo su plantel pecó de confianzudo y desperdició oportunidades para un marcador mayor.“Estoy un poco satisfecho por la victoria, pero también en el segundo tiempo no me gustó el funcionamiento. Por momentos, el equipo se relajó mucho, pudiendo hacer más, sin desmeritar al rival. Creo que pudimos hacer algo más”, destacó “el Zarco”.El estratega capitalino aseguró que, por ahora, el próximo reto de los capitalinos es pulir la idea táctica para tener más certezas a la hora de buscar los goles. “Uno sabe que siempre se tiene que mejorar. Lo hecho hoy por el equipo hay que mejorarlo”, dijo.