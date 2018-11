El panorama de la selección sub 20 es cuesta arriba luego de la derrota por 1-0 ante Panamá. Este viernes se viene México y solo queda ganar o ganar para el equipo juvenil.

Luego de la caída ante Panamá, el delantero Cristian Rosales explicó las razones de la derrota en ese compromiso.

"Nunca ganamos la segunda pelota. Fue donde Panamá aprovechó bien y pues en eso siento que fallamos. Creo que nos vimos superados físicamente por esta Panamá, pero no es excusa para lo que pasó", indicó el atacante, que solo tiene un gol en el certamen eliminatorio.

Rosales lamentó no haber podido quedarse con los tres puntos ante los canaleros, porque era el juego que abría la persiana para el Mundial de Polonia 2019.

"Sabíamos que si ganábamos era un paso importante para ir al Mundial. Estamos concientes de que aún tenemos la última oportunidad ante México. Sabemos lo que es México, pero no nos vamos a creer menos tampoco", externó el atacante del equipo nacional.

Desde ya, Rosales prometer jugarse el todo por el todo en el choque ante los aztecas, que llegaron a esta segunda roda con una buena producción de goles.

"Contra México vamos a salir con una actitud ganadora y a darlo todo, porque sabemos que ya no habrá otra oportunidad. Contra México será un partido complicado, pero no imposible. Vamos a salir a ganar ante México. La sub 21 nos demostró que sí se puede ganarle a México", apuntó el atacante.