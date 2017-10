Australia gana a Siria y será rival de cuarto de CONCACAF

Australia será el rival del cuarto de la Concacaf en la última repesca de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 tras superar hoy en Sídney a Siria por 2-1 gracias a un doblete del veterano Tim Cahill que completó en la prórroga.



Tras el 1-1 del encuentro de ida de esta eliminatoria de la zona de Asia, Siria, representativa de un país en plena guerra que tiene que jugar lejos de casa, resistió todo lo que pudo ante un rival superior que se atascó ante su perfecto entramado defensivo y se quedó muy cerca incluso de forzar los penaltis.



Los sirios llegaron a adelantarse en el marcador a los 6 minutos por medio de Omar Al Soma, quien culminó una contra tras un robo de balón en la medular de Tamer Mohamd.





#Syria stunned #Australia when star striker Omar Al Soma, who scored in the 1st leg, gave them a 1-0 lead in the 6th minute. #AUSvSYR pic.twitter.com/Cp8N40lzeZ