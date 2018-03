BATALLA EN LA ARENA

Lee también

Cuatro años después, la selección salvadoreña de fútbol playa regresa a Bahamas. A revivir la historia y a repetir sus logros. Un boleto a la Copa del Mundo espera. La misión de los dirigidos por Rudis Gallo: echárselo a la bolsa, para superar definitivamente el mal trago de 2015.El combinado nacional arribó en dos grupos el domingo pasado por la tarde y tras el descanso por el largo viaje saltaron a la arena ayer para el único entrenamiento, previo al enfrentamiento ante Turcas y Caicos, rival de la primera fecha del grupo D del eliminatorio.Fueron 45 minutos de intenso trabajo. Rudis Gallo enfocó la sesión en definición ante marco rival y buen control de pelota. Antes que la Azul playera pasara por el Malcom Park, tuvo la oportunidad de entrenar Panamá y Costa Rica.Sobre el rival de este martes, el cuerpo técnico sabe poco. “Sé que comenzaron a entrenar hace tres meses, no sabemos más”, fueron las palabras de Gallo, que, pese a ello, no pierde la calma y confía en el trabajo hecho junto a sus pupilos durante el último año, con el objetivo definido de clasificar al mundial.“La clave será la concentración para conseguir los resultados y avanzar en el primer lugar en la fase de grupos. Me interesa salir primero del grupo”, concluyó el técnico de los playeros.Tras el turno en el reconocimiento de cancha, el estratega sostuvo: “La cancha está dura, esto ya me lo habían comentado el equipo de Estados Unidos, pero son cosas rutinarias”.A diferencia de hace cuatro años, esta vez son 16 las selecciones que formarán parte del eliminatorio. Divididos en cuatro grupos, los dos primeros de cada uno avanzarán a la próxima ronda.En esta ocasión, a diferencia del premundial de hace dos años, los emparejamientos de cuartos de final se definirán mediante sorteo. Lo único seguro es que los primeros lugares de grupo no se cruzarán entre sí, sino que se medirán con los segundos. “Siempre que todos seamos puestos en la misma balanza, igual buscaremos sacar esta fase de grupos adelante”, dijo Gallo.