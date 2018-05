Bale deja en el aire su futuro

El galés Gareth Bale se sumó hoy a su compañero Cristiano Ronaldo al dejar en el aire su continuidad en el Real Madrid instantes después de conquistar su tercera Liga de Campeones europea consecutiva con el equipo blanco. "Obviamente, necesito jugar de forma más regular. Al principio de temporada, tuve una lesión, pero duró unas cinco semanas y, desde entonces, estoy bien.

Estoy decepcionado por no haber jugado más. Ahora me tengo que sentar con mi agente a ver mi futuro", afirmó Bale en declaraciones al canal británico BT Sport.

El galés respondió así a una pregunta sobre su posible regreso a la Premier League después de una temporada en la que no dispuso de muchos minutos en el once de Zinedine Zidane. En la final ante el Liverpool disputada en Kiev, Bale tampoco salió en el once inicial de los blancos, pero saliendo desde el banco los condujo a su tercera Champions consecutiva con dos goles, uno de ellos una chilena espectacular.

Las declaraciones de la estrella galesa se sumaron a las de Cristiano Ronaldo que, minutos antes, también había dejado en el aire su futuro en el equipo madrileño.

"Al final, parece que nos iremos todos", bromeó Sergio Ramos, preguntado por las manifestaciones de sus compañeros. "No, hombre, nos quedaremos todos aquí", agregó el capitán blanco en un intento de calmar la tormenta provocada por dos de los miembros de la afamada BBC.