Barbados entrenó y está lista para enfrentar a El Salvador

La selección mayor de Barbados entrenó ayer por la noche por espacio de una hora en la cancha sintética de la FESFUT con mucha tranquilidad a más de 48 horas de su partido eliminatorio ante El Salvador este sábado en el Cuscatlán.

Los dirigidos por el técnico somalí, Mohamed Ahmed, se mostraron confiados en la cancha artificial que lograrán un buen resultado ante El Salvador en la segunda jornada rumbo a la Liga de Naciones de la CONCACAF del próximo año, así lo denotó el estratega de origen africano que tomó las riendas de Barbados hace ya un año.

"Nuestro negocio acá es llegar y sumar, irnos a casa con al menos dos puntos en esta eliminatoria que está abierta para todos. No venimos con temor a jugar ante El Salvador, una selección de respeto e historia en CONCACAF y eso más que temerle nos inyecta ánimos y confianza que haremos un buen partido", acotó.

Sobre la renovación del equipo isleño, Ahmed aseguró que "nuestra labor es inculcar al joven que está integrando este equipo un aprendizaje con los que poseen mayor experiencia, es una mezcla de juventud y veteranía que comienza a dar sus frutos. Sabemos que el futuro de Barbados está en este grupo y en la eliminatoria lo demostraremos", indicó el técnico de 38 años.

Esa filosofía de trabajo del técnico somalí lo respaldó el atacante Halam Hope del Carlisle United FC de la E.F. League Two (cuarta división de Inglaterra) quien aseguró que "venimos no sólo con la idea de no perder ante El Salvador, si el fútbol lo permite venimos a ganar. Es un grupo joven, con deseos de aprender y triunfar y para eso estamos acá", señaló el delantero inglés nacido en Manchester hace 24 años