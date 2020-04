Barca, Madrid, Sevilla y Real Madrid a Champions si no se reanuda LaLiga

La Federación Española de Fútbol (RFEF)ha autorizado la prórroga de fechas para la conclusión de la temporada y el inicio de la próxima pasado el 30 de junio y los criterios de clasificación europea, que otorgan plaza de Champions a los cuatro primeros, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, y de Liga Europa a los dos finalistas de la Copa del Rey si ésta no se juega y uno de los dos estuviera entre los seis primeros de LaLiga como ocurre ahora.



Por acuerdo de la Comisión Delegada, la decisión sobre la clasificación para Europa se tomará en el momento que lo solicite UEFA, "de acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera División en igualdad de número de partidos disputados por los 20 equipos" y con determinados criterios.



A la Liga de Campeones irían los cuatro primeros clasificados de Primera división en ese momento y a la Liga Europa el quinto y el sexto clasificados más uno de los dos finalistas de la Copa del Rey, de acuerdo a distintas circunstancias en función de que se haya jugado o no la final de la Copa del Rey.Esto dejaría fuera de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que esta temporada ha eliminado al vigente campeón, el Liverpool.



Si se ha jugado la final de la Copa del Rey iría el campeón, salvo que esté entre los seis primeros. En este supuesto, si el ganador estuviera entre los seis primeros y, por tanto, ya clasificado, iría el equipo que ocupara la séptima plaza de Primera división.



En caso de que no se haya jugado la final si los dos clubes están en las seis primeras posiciones y, por tanto clasificados, iría el séptimo.Si uno de los dos estuviera clasificado entre los seis primeros, iría el otro finalista y si ninguno de los dos finalistas estuviera entre los seis primeros, sería el que tuviera mejor posición en la competición liguera de los dos.



En estos momentos y después de 27 jornadas el Barcelona lidera la clasificación con 58 puntos, seguido del Real Madrid con 56. El Sevilla es tercero con 47 y la Real Sociedad ocupa el cuarto lugar con 46, los mismos que el Getafe que es quinto. El Atlético es sexto con 45 y le siguen Valencia con 42 y Villarreal con 38.



La final de la Copa debía jugarse el próximo día 18 entre en Sevilla entre la Real Sociedad y el Athletic, que es décimo en la clasificación con 37 puntos, pero fue aplazada sin fijar fecha aún por la pandemia del coronavirus.

