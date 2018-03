Barcelona derrota al Atlético en semifinales de la Copa del Rey

Lee también

SAN SALVADOR. El Barcelona sacó un resultado importante como visitante al vencer 1-2 al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Luis Suárez y Lionel Messi anotaron por el cuadro azulgrana, con lo que los visitantes ponen a su favor la eliminatoria para el próximo encuentro.Al Barcelona le bastaron 6 minutos para adelantarse en el marcador. Luis Suárez aprovechó la contra para poner por delante a los visitantes. Al 32', Lionel Messi desde fuera del área puso el 0-2 sobre el Atlético, que volvió a meterse en el partido al 58' gracias a un tanto de cabeza de Griezmann, que no fue suficiente.Luis Suárez anotó luego de una contra en la que el uruguayo se deshizo en velocidad de la marca de dos defensores para cambiar el balón en el mano a mano y darle la ventaja a los azulgrana.Así fue el gol de Luis Suárez:Con la ventaja, el Barcelona comenzó a buscar el segundo y agrandar su ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, el Atlético de Madrid comenzó a carburar. Enfrente tenía a un cuadro azulgrana aplicado en defensa y apostándole a las contras para generar opciones de gol.Los papeles le salían al visitante. Al 32', un tiro desde fuera del área de Lionel Messi sirvió para mandar la pelota al fondo de la red y poner el 0-2 que parecía casi sentenciar la serie y dejar con pocas posibilidades al Atlético de Madrid.Tras el descanso, el Atlético de Madrid volvió a meterse en el partido sobre 58 minutos, con un tanto de cabeza del francés Griezmann.Y los de casa comenzaron a complicar al Barcelona, que comenzó el complemento dormido y sin encontrar los hilos de juego que mostró en la primera parte.El tiempo no le alcanzó a los locales, que tuvieron las ocasiones sobre el final pero no les bastó. Todo quedó abierto para el partido de vuelta en el Camp Nou.Vicente Calderón.2:00 P.M. (Hora de El Salvador)