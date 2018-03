Barcelona enfrenta al PSG para seguir vivo en la Champions

Lee también

El París Saint-Germain se jugará hoy buena parte de la credibilidad de su proyecto en un nuevo enfrentamiento de Liga de Campeones ante el Barcelona, que llega al duelo con sus estrellas en “modo apisonadora”.Seguramente sea un choque que llega demasiado pronto para estas alturas de la máxima competición europea de fútbol, pues se reúnen dos aspirantes al título cuando apenas comienzan las eliminatorias a doble partido de los octavos de final. Pero el segundo puesto de grupo del PSG lo condenó a medirse con el Barcelona.Se puede decir que el conjunto azulgrana es el favorito, no solo por su enorme número de estrellas, sino por la condición en la que estas llegan. Así se confirmó el sábado con el triunfo azulgrana por 6-0 en campo del Alavés con el protagonismo de la delantera formada por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, la MSN.A pesar de todo, al Barcelona no le alcanza para liderar la Liga española, pues es segundo, a un punto del Real Madrid, que además tiene dos partidos menos. Su irregularidad y sus distracciones del final del pasado año lo condenaron y no quiere que suceda lo mismo en la Liga de Campeones, un torneo que penaliza cualquier error.El PSG es segundo en la Liga francesa a tres puntos del Mónaco. Inició un nuevo proyecto de la mano del técnico español Unai Emery, quien durante varias semanas se vio fuera del equipo por los malos resultados. Pero hubo paciencia y todo se calmó durante el último mes.Emery está en manos de sus jugadores, futbolistas tan populares como Edinson Cavani, Ángel di María, Marco Verratti, Lucas Moura, Thiago Silva o el alemán Julian Draxler, uno de sus últimos fichajes. Toda una costelación de estrellas que sin embargo tienen como asunto pendiente la conformación de un equipo sólido. En ello está Emery, con un examen de sobra exigente como el Barcelona.