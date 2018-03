Barcelona enfrentará a Juventus "con la moral por las nubes"

Lee también

El Barcelona acoge el duelo ante la Juve con "la moral por las nubes"Nyon (Suiza), 17 mar (dpa) - El Barcelona acogió hoy "con la moral por las nubes", pero reconociendo la dificultad, su próximo duelo ante la Juventus de Turín en los cuartos de final de la Liga de Campeones del fútbol europeo."Ya hace años que nos tocan huesos duros y vamos tirando hacia adelante. Ahora estamos en una muy buena dinámica y con la moral por las nubes", afirmó Jordi Mestre, vicepresidente del Barcelona, después del sorteo celebrado hoy en la localidad suiza de Nyon."Eso no quiere decir que vayamos a pasar, pero se enfoca bien", prosiguió el mandatario azulgrana."El sorteo es el sorteo y en cuartos ya no hay equipos fáciles. No será fácil contra la Juve. Hay que recordar que hace dos años llegó a la final contra nosotros", añadió Mestre.Los italianos ya fueron el rival del Barcelona en la última Champions conquistada por los dirigidos por Luis Enrique, en la final de Berlín 2015."Haber evitado a Madrid y Atlético es bueno para todos", agregó Albert Soler, director de las secciones profesionales del Barcelona, en declaraciones a la radio catalana RAC1."Es evitar el desgaste que supone jugar tres partidos seguidos con equipos que conocemos muy bien y que son rivales en la Liga", argumentó tras reconocer que disputar la vuelta en el Camp Nou es "un plus" para los azulgrana.El Barcelona volteó el 4-0 de la ida de los octavos de final ante el Paris Saint Germain con un histórico 6-1 en su estadio