Barcelona presenta a Arthur y ratifica a Lenglet

El centrocampista brasileño Arthur Melo, que este jueves fue presentado como nuevo jugador del Barcelona, admitió que los exazulgranas Xavi Hernández y Andrés Iniesta son dos de sus referentes futbolísticos, pero que no va a afectarle que le comparen con ellos.



"Nunca he escondido la pasión que siento por estos dos jugadores y que me comparen con ellos es fantástico, pero eso no va a afectarme. Los tengo como espejo, son una referencia para mí, personas que han hecho historia en el club. Pero yo soy Arthur, tengo una larga carrera por delante y he de demostrar a todo el mundo por qué estoy aquí. Trabajaré para acercarme a ellos lo máximo posible", manifestó en rueda de prensa.



El brasileño firmó hoy su nuevo contrato en el palco del Camp Nou y, a continuación, fue presentado en sociedad por el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en la platea de la primera grada de tribuna del estadio.



"Estamos muy contentos de que un jugador joven (el mes que viene cumplirá 22 años), con talento y una proyección tan importante venga al Bara con esta ambición", destacó Bartomeu, antes de recordar que Arthur es el trigésimo noveno futbolista brasileño que viste la camiseta azulgrana.



Tras este breve acto de presentación, Arthur entró al vestuario para quitarse el traje, vestirse de corto y bajar al césped para dar unos cuantos toques al balón mientras posaba para los medios gráficos.



Pese a que el club había anunciado que la presentación no sería abierta al público alegando obras en el estadio, unos doscientos turistas lograron acceder a la tercera grada de tribuna para ver en acción al jugador, que volvió a cambiarse -ahora con polo grana oficial del club y un aspecto más causal- para comparecer ante los medios de comunicación en el Auditorio 1899.



"Estoy muy feliz de poder llevar la camiseta del Bara. Es un estilo de juego que he estado siguiendo desde niño, siempre con la pelota en el pie, pensado que me gustaría jugar aquí algún día", aseguró.



Junto a él estaban el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, que dio los detalles de la operación -30 millones de euros (35 de dólares) fijos, más otros 9 (10,5) variables para el Gremio de Porto Alegre y un contrato de seis temporada para el jugador con una cláusula de rescisión de 400 millones (467 en dólares)- y el secretario técnico, Eric Abidal, que explicó por qué han decidido adelantar su fichaje.



"Para su adaptación era mejor que empezara la pretemporada con nosotros a que llegara en enero", indicó Abidal, quien se deshizo en elogios hacia Arthur.

LENGLET YA ES DEL BARCELONA



Hoy también ElBarcelona hizo informó que hizo efectiva la cláusula de rescisión del jugador Clément Lenglet y ya está desvinculado de la disciplina del Sevilla FC. El equipo azulgrana desembolsó 35,9 millones de euros en la operación.

El jugador firmará contrato con el Club para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2023, con una cláusula de rescisión de 300 millones de euros