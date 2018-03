Barcelona sale con mucha presión ante el Valencia

Lee también

Contrariado por un inesperado tropiezo liguero tras su histórica remontada en el fútbol europeo, el Barcelona regresará hoy a la Liga española con el objetivo de lograr una victoria ante el Valencia, que le permita seguir peleando por la cima con Real Madrid.Los azulgrana cedieron la punta en la pasada fecha al caer ante el Deportivo de La Coruña en el estadio de Riazor y, una semana después, confían en recuperar la senda del triunfo al calor del Camp Nou.Los blancos comandan la Liga con 65 puntos, cinco más que el Barcelona, y cinco más que el Sevilla, que también mañana visita al Atlético de Madrid, en el otro gran duelo de la vigésimo octava fecha. Será un nuevo cara a cara entre los técnicos argentinos Jorge Sampaoli y Diego Simeone.“Salir o no líder antes del parón de selecciones no tiene ninguna importancia. El objetivo es ganar los tres puntos y ser mejor que el rival”, afirmó ayer Luis Enrique, técnico del Barcelona.“El Valencia nos va a meter en dificultades no solo por su juego directo, sino también por el asociativo; siempre fue un rival complejo, independientemente de que su situación en la Liga no sea la mejor”, prosiguió el entrenador.Tras una temporada desastrosa, con varios cambios de entrenador incluidos, el Valencia ocupa la decimotercera posición de la tabla, muy lejos de los puestos que solía frecuentar.Sus resultados han mejorado desde que Voro asumió de nuevo el mando del equipo “por responsabilidad y compromiso con el club”, pero el balance de su equipo fuera de casa explica parte de su situación: ocho derrotas, tres empates y tres victorias en 14 partidos.“Vamos al Camp Nou con la intención de competir al máximo y la ilusión de hacer un partido bonito en un gran escenario”, avisó Voro.“No vamos con miedo, aunque el Barcelona sea siempre peligroso, más en su casa y luchando por la Liga; ofensivamente, es letal”, añadió.El Valencia, no obstante, arrancó una victoria del Camp Nou la temporada pasada y, en la presente, en Mestalla, le complicó la vida hasta el último suspiro a los de Luis Enrique, que se impusieron por 3-2 con un gol en el tiempo añadido de Lionel Messi.Tras unos partidos en los que no brillaron, los azulgrana esperan que el astro argentino recupere su mejor versión hoyy lidere una victoria que parece imprescindible para seguir luchando por la Liga.Lo mismo le sucede al Sevilla si quiere continuar en la pelea con Real Madrid y Barcelona e impedir que el Atlético le recorte aún más distancia en su camino hacia la tercera posición.