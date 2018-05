Barra del FAS pide la renuncia de Cristiam Álvarez

El líder de la Turba Roja, Kevin Peñate, conversó telefónicamente con EL GRÁFICO y confesó que hay un disgusto con el trabajo que ha realizado el técnico Cristiam Álvarez con el FAS.

La molestia de los hinchas llegó a su punto máximo tras la eliminación de los tigrillos en la ronda de cuartos de final, en su estadio, ante Audaz, con el que cayeron 2-3 a pesar de haber empatado 1-1 en la ida en San Vicente.

"No es algo nuevo, ya es algo que viene desde que lo designaron a él y no es desconocido por el profe. No tenemos nada personal en su contra, nada más que tenemos desacuerdos con él en la forma en que se ha manejado técnicamente, más que todo cambios, alineaciones, cómo varía el equipo. No nos metemos con él con su trabajo, porque es profesional", afirmó Peñate.

Y añadió que el descontento que se evidenció el domingo es "una demostración de lo que en verdad se siente como afición", a la vez que "se habló con la dirigencia el torneo pasado para que se presionara más el trabajo de Cristiam. Hemos hablado con él y es parte de su trabajo, y dice que no tiene una varita mágica, que el que entre la va a reventar".

Finalizó en que también habrá una petición de cambios en la dirigencia, pues "la afición ya se cansó, sacaremos un comunicado en nuestras redes oficiales. Tenemos cinco años de no ganar un clásico y estamos en desacuerdo, queremos un título. Son fracasos tras fracasos y como afición cansa".

Se intentó obtener la posición del FAS sobre el tema, pero su gerente Salvador Polanco no atendió las llamadas telefónicas.