Bartomeu no dimite y convoca elecciones a partir de marzo 2021

Después de la reunión de más de cuatro horas celebrada este lunes por la junta directiva del FC Barcelona, su presidente, Josep Maria Bartomeu decidió acabar su mandato y convocó las elecciones para el primer partido de Liga en el Camp Nou después del 15 de marzo de 2021.

Según los Estatutos, "las elecciones a la presidencia del club deben celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio inmediatamente anteriores a la finalización del mandato". Y a eso se aferró la cúpula que gobierna la entidad.

"Una vez analizada todas las opciones, la Junta considera que esta es la fecha más viable para la celebración de estos comicios. La Junta entiende que la convocatoria de las elecciones de manera inmediata no es viable teniendo en cuenta que el campeonato de Liga empezará el fin de semana del 12 de septiembre y el marco derivado de la crisis de la COVID-19, tanto en el ámbito económico como social", argumentó en un comunicado.



En los últimos días, el precandidato Víctor Font y el expresidente Joan Laporta, entre otras voces del entorno azulgrana, habían pedido a la junta directiva de Bartomeu la dimisión inmediata.



Sin embargo, este anuncio no cambia las previsiones respecto la celebración de los comicios que había antes la debacle del primer equipo (2-8) ante el Bayern de Múnich y la candidatura ganadora no podrá coger las riendas del club hasta el 1 de julio de 2021.



Por lo tanto, queda descartada la opción de que la junta directiva dimitiera para que una Comisión Gestora fuera la encargada de gestionar el club durante un periodo máximo de tres meses antes de las elecciones. Las mismas serán convocadas, según adelantó el club, "a finales del mes de enero", de acuerdo a lo que establece el artículo 43.1 de los Estatutos de la entidad.

La celebración de los comicios a partir del próximo 15 de marzo, "implica que la Junta Directiva asumirá la plena responsabilidad en relación al cierre del ejercicio económico de la temporada 2020-21", que arrojará importantes pérdidas a causa de la pandemia del coronavirus.

Además, el actual órgano de gobierno del Barça entiende que esta hoja de ruta "permitirá un traspaso ordenado a la candidatura ganadora, que dispondrá de margen temporal suficiente para planificar la temporada 2021-22".