Batres, baja ante Jamaica 

Rudis González, técnico de la selección de fútbol playa de El Salvador, confirmó que no podrá contar hoy por sanción con el pívot Rubén Batres.El artillero salvadoreño salió expulsado por doble amonestación durante el segundo período del partido que la selecta playera derrotó a Costa Rica en la última jornada del grupo D del Premundial Bahamas 2017, "no podrá jugar, si hubiera sido en la fase de cuartos de final la expulsión no hubiera problema, pero lastimosamente fue en fase de grupos se pierde un juego."Batres es con seis tantos el máximo goleador de la selección en el Premundial "pero tenemos más jugadores que puede aportar, esa es la satisfacción en el grupo, queremos jugar mejor que ante Costa Rica, para poder llegar a la semifinal", concluyó el estratega.