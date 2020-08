Bayern Múnich derrota al Lyon y jugará la final de la Liga de Campeones

Un doblete de Serge Gnabry y uno más de Robert Lewandoski mete al Bayern Múnich a la final de la Liga de Campeones de fútbol después de ganar 0-2 al Olympique Lyon en el estadio José Alvalade de Lisboa.



El Lyon no aprovechó dos buenas ocasiones de Memphis Depay y de Karl Toko Ekambi y el conjunto bávaro no perdonó en los minutos 18 y 33. En ellos, Gnabry abrió primero el marcador con un gran disparo desde la frontal del área y después lo amplió tras aprovechar un centro de Perisic que no acertó a rematar Robert Lewandowski.



El Bayern pudo ampliar más su renta, pero el propio Lewandowski falló una clara oportunidad a pocos minutos para el descanso que podría haber sentenciado el choque. Fue hasta el 88 cuando el delantero polaco puso el 0-3 definitivo.

Con este resultado, el Bayern se enfrentará el próximo 23 de agosto al París Saint-Germain en la final que se disputará en el Estádio da Luz de Lisboa.